Μέσι – Ρονάλντο: Δύο θρύλοι, δύο... αντίθετοι κόσμοι!

Μέσι και Ρονάλντο, δύο θρύλοι, δύο αντίο! Η ηρεμία του Λιονέλ και η «έκρηξη» του Κριστιάνο που διχάζουν μια χώρα.

Ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθούν να ανταγωνίζονται από απόσταση. Δεν βρίσκονται πια στην ίδια χώρα, ούτε μοιράζονται την ίδια σκηνή όπως στα χρόνια της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης, όμως το ποδόσφαιρο συνεχίζει να μετρά τα γκολ τους, να συγκρίνει τα επιτεύγματά τους και να συντηρεί μια μονομαχία που χαρακτήρισε ολόκληρη εποχή.

Στα 39 του, ο Μέσι εξακολουθεί να παράγει στιγμές ποδοσφαιρικής ομορφιάς. Την Κυριακή πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ στην ήττα της Ίντερ Μαϊάμι με 2-1 από την Κολόμπους. Την ίδια ημέρα, ο Κριστιάνο βίωνε στο Όσλο μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Η Πορτογαλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας, όμως ο 41χρονος επιθετικός δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό. Ο Χόρχε Ζεσούς διατήρησε στον αγωνιστικό χώρο τον Γκονσάλο Ράμος, ο οποίος μάλιστα πέτυχε το νικητήριο γκολ.

Ο Ρονάλντο έκανε για αρκετή ώρα προθέρμανση, περιμένοντας να περάσει στο παιχνίδι, όμως η ευκαιρία δεν ήρθε. Στο τέλος αποχώρησε εκνευρισμένος, χωρίς να χαιρετήσει τους Πορτογάλους φιλάθλους που είχαν ταξιδέψει στη νορβηγική πρωτεύουσα.

Η ενόχλησή του εξηγείται και από έναν εντυπωσιακό αριθμό. Είχε να παραμείνει στον πάγκο χωρίς να χρησιμοποιηθεί σε επίσημο παιχνίδι της εθνικής Πορτογαλίας από τις 15 Ιουνίου 2008, όταν η ομάδα του είχε αντιμετωπίσει την Ελβετία στο Euro.

Στα 41 του, η διαχείρισή του αποτελεί πλέον μια ιδιαίτερα λεπτή υπόθεση για τον Χόρχε Ζεσούς. Ο Κριστιάνο παραμένει ένας ποδοσφαιριστής που τροφοδοτείται από την αμφισβήτηση. Δεν συμβιβάζεται εύκολα με έναν δευτερεύοντα ρόλο, εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά και έχει ως ισχυρό κίνητρο τα 979 γκολ της καριέρας του. H ποδοσφαιρική Πορτογαλία έγινε άνω – κάτω. Δικαιολογίες, ταξίδια – αστραπή του προέδρου της Ομοσπονδίας, έκτακτα ραντεβού με τον προπονητή… Μια ομάδα άνω – κάτω!

Κάπου εδώ βρίσκεται και η μεγάλη αντίθεση με τον Μέσι. Μπορεί να διαθέτουν την ίδια ακόρεστη διάθεση για ανταγωνισμό, όμως ο τρόπος με τον οποίο βιώνουν το τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας τους είναι διαφορετικός. Ο Κριστιάνο μοιάζει να κινείται μέσα από την εξέγερση, αρνούμενος να αποδεχθεί ότι ο χρόνος μπορεί να περιορίσει τον ρόλο του.

Ο Μέσι, αντίθετα, μοιάζει να βρίσκεται σε ηρεμία, με όσα συμβαίνουν γύρω του. Δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξει κάτι. Ο κόσμος απολαμβάνει κάθε γκολ του σαν μια ακόμη ευκαιρία να τιμήσει έναν ποδοσφαιριστή που πλησιάζει στο τέλος μιας μοναδικής διαδρομής. Ο Μέσι έχει ήδη αρχίσει να κοιτάζει και πέρα από την ημέρα που θα κρεμάσει τα παπούτσια του. Διαθέτει συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι έως το 2028, ενώ έχει πραγματοποιήσει επενδυτικές κινήσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, αποκτώντας την Έλντενσε μετά τη συμμετοχή του στην Κορνεγιά. Σε όλα αυτά, υπάρχει και το θρυλικό αντίο του από την Αργεντινή. Στεναχώρια για την αποχώρηση, αλλά και όρεξη γι αυτά που έρχονται, εκτός ποδοσφαίρου.

Κάπως έτσι, οι δύο μεγαλύτεροι θρύλοι της εποχής τους πλησιάζουν προς το τέλος ακολουθώντας δύο διαφορετικές διαδρομές. Γύρω από τον Μέσι, η ζωή μοιάζει να κυλά ήρεμα. Παίζει, σκοράρει και απολαμβάνει την αναγνώριση του κόσμου που γνωρίζει ότι οι ευκαιρίες να τον δει στο γήπεδο λιγοστεύουν. Για τον Κριστιάνο, κάθε παρουσία στον πάγκο… διχάζει την Πορτογαλία.