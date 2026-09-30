Ελλάδα – Ολλανδία: Τετ α τετ Γιοβάνοβιτς και Τσάβι

Γιώργος Σακελλαρίου
Ελλάδα – Ολλανδία: Τετ α τετ Γιοβάνοβιτς και Τσάβι

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Η Εθνική υποδέχεται την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Nations League και μετά την προπόνηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και πριν των «οράνιε» οι Γιοβάνοβιτς, Τσάβι είχαν την ευκαιρία να τα πουν.

Μετά από δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας στο Βελιγράδι με 2-1 και επί της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ με 1-0, η Εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται να δώσει το πρώτο της εντός έδρας μας υποδεχόμενη την Πέμπτη την Ολλανδία (21:45) στη Τούμπα.

Εθνική

Σήμερα οι προπονητές των δύο ομάδων έδωσαν την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Αρχικά μίλησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ακολούθησε η τελευταία προπόνηση της Εθνικής και εν συνεχεία ο Τσάβι.

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Όταν τελείωνε η προπόνηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ξεκινούσε αυτή της Ισπανίας και έτσι οι Γιοβάνοβιτς, Τσάβι είχαν την ευκαιρία να τα πουν, σε ένα πηγαδάκι με πολλά κιλά μπάλας.

@Photo credits: eurokinissi
     

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