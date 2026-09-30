Ελλάδα – Ολλανδία: Τετ α τετ Γιοβάνοβιτς και Τσάβι
Μετά από δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας στο Βελιγράδι με 2-1 και επί της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ με 1-0, η Εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται να δώσει το πρώτο της εντός έδρας μας υποδεχόμενη την Πέμπτη την Ολλανδία (21:45) στη Τούμπα.
Σήμερα οι προπονητές των δύο ομάδων έδωσαν την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Αρχικά μίλησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ακολούθησε η τελευταία προπόνηση της Εθνικής και εν συνεχεία ο Τσάβι.
Όταν τελείωνε η προπόνηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ξεκινούσε αυτή της Ισπανίας και έτσι οι Γιοβάνοβιτς, Τσάβι είχαν την ευκαιρία να τα πουν, σε ένα πηγαδάκι με πολλά κιλά μπάλας.
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