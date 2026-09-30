Ο Γιάννης Αναστασίου μίλησε στα ολλανδικά ΜΜΕ κι εξέφρασε την πίστη του για νίκη της Εθνικής ομάδας επί των «οράνιε».

Ο Γιάννης Αναστασίου έκανε τεράστια καριέρα στην Ολλανδία ως ποδοσφαιριστής, αλλά κι ως προπονητής. Τα ολλανδικά ΜΜΕ, λοιπόν, τον προσέγγισαν και ο τεχνικός του Παναιτωλικού στις δηλώσεις του, όπως έκανε και στους Galacticos δεν έκρυψε την πίστη του για τη νίκη της Εθνικής.

«Νιώθω ότι αυτή είναι η πιο ολοκληρωμένη ομάδα των τελευταίων 30-35 ετών» είπε αρχικά ο Αναστασίου στο sportnieuws.nl και πρόσθεσε:

«Είναι τρομερό. Είχα ήδη διακόσια άτομα στην εφαρμογή που ζητούσαν εισιτήρια. Μπορείς να νιώσεις την ευφορία και τον ενθουσιασμό παντού μετά το ιστορικό αποτέλεσμα εναντίον της Γερμανίας... Αλλά αυτό είναι μόνο καλό.

Σίγουρα θα μπορούσε κανείς να την χαρακτηρίσει χρυσή γενιά. Έχουμε πολύ ταλέντο και εμπειρία στην ομάδα. Η Ολλανδία καλύτερα να προετοιμαστεί, ειδικά μετά τις δύο νίκες της Ελλάδας επί της Σερβίας και της Γερμανίας. Η αυτοπεποίθηση είναι υψηλή και ο ενθουσιασμός μεταξύ των ανθρώπων είναι τεράστιος.

Η Ελλάδα έχει πολλή ποιότητα με τους Τζόλη (Άρσεναλ), Κωνσταντέλια και Καρέτσα (και οι δύο Μπορούσια Ντόρτμουντ), αλλά φυσικά έχετε και τους Παυλίδη (Μπενφίκα) και Δουβίκα (Κόμο). Είχαν δύο φανταστικές χρονιές. Εκεί που παλιά είχαμε κυρίως καλούς αμυντικούς και η Ολλανδία καλούς επιθετικούς, τώρα είναι το αντίθετο. Στην πραγματικότητα σκοράρουμε πολύ εύκολα τώρα, ενώ αυτό εξακολουθεί να αποτελεί ερωτηματικό για τους Πορτοκαλί...

Πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα, οπότε αυτή είναι μια σημαντική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κορυφή του ομίλου του Nations League. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε την πίεση. Αυτό έχει πάει συχνά στραβά τα τελευταία χρόνια, όπως μετά τη νίκη εκτός έδρας επί της Αγγλίας (1-2) το 2024. Στη συνέχεια χάσαμε με 0-3 εντός έδρας».

Στο τέλος των δηλώσεών του ο Αναστασίου προέβλεψε και το σκορ: «Είναι ακόμα ένας πραγματικός Έλληνας, παρόλο που έζησα στην Ολλανδία για σχεδόν είκοσι χρόνια. Φυσικά, και η Ολλανδία έχει μια θέση στην καρδιά μου, αλλά ελπίζω σε μια νίκη για την Ελλάδα. Νομίζω ότι θα νικήσουμε με 1-0 ή 2-1».