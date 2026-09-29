Αναστασίου στους Galacticos by Elabet: «Η Ελλάδα θα νικήσει την Ολλανδία, αυτούς θα έπαιρνα από το "Big 4»
Οι Galacticos by Elabet είχαν έναν ξεχωριστό καλεσμένο στη σημερινή εκπομπή. Αναλυτικότερα, ο προπονητής του Παναιτωλικού, Γιάννης Αναστασίου, βρέθηκε, μέσω video, στο πλατό της εκπομπής και μίλησε για τα πάντα.
Αναφέρθηκε στο καλό ξεκίνημα της ομάδας από το Αγρίνιο στη Stoiximan Superleague, σημείωσε το ποιους παίκτες θα έπαιρνε από το λεγόμενο «Big 4» του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ δεν δίστασε να κάνει τις προβλέψεις του και για τον επικείμενο αγώνα της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στην Ολλανδία για το Nations League.
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