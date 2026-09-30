Μετά την ολοκλήρωση των δύο αγωνιστικών του Nations League, το Football Meets Data ανέβασε πώς θα ήταν τα γκρουπ δυναμικότητας αν τελείωνε τώρα η διοργάνωση.

Το Nations League μπαίνει στην 3η αγωνιστική και μετά την ολοκλήρωση δύο αγωνιστικών, η Ελλάδα έχει κάνει την έκπληξη έχοντας κάνει το 2/2 με Σερβία και Γερμανία, οδηγώντας την κούρσα στον όμιλό της.

Το «Football Meets Data» ανέβασε τη μορφή που θα είχαν τα γκρουπ δυναμικότητας ενόψει των προκριματικών του EURO 2028 εφόσον τελείωνε τώρα η διοργάνωση, με τη χώρα μας να φιγουράρει στο πρώτο γκρουπ και να αποφεύγει μεγάλα ονόματα της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα μοιράζεται το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας με τις Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Αγγλία, Νορβηγία, Βέλγιο, Ιταλία, Δανία, Κροατία και Γερμανία. Αυτό σημαίνει, αν μείνουν τα πράγματα έτσι μέχρι το τέλος, ότι η ομάδα δεν θα πέσει σε καμία από αυτές στην κλήρωση.

Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο γκρουπ είναι οι Τουρκία, Σερβία, Ουαλία, Τσεχία, Ελβετία, Αυστρία, Σουηδία, Ουκρανία, Βοσνία, Κόσοβο, Β. Ιρλανδία και Σλοβενία.

Στο τρίτο γκρουπ είναι οι Ιρλανδία, Σκωτία, Πολωνία, Ουγγαρία, Γεωργία, Ρουμανία, Ισραήλ, Σκόπια, Σλοβακία, Αλβανία, Μαυροβούνιο και Ισλανδία.

Στο τέταρτο γκρουπ είναι οι Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Αρμενία, Καζακστάν, Λευκορωσία, Εσθονία, Νησιά Φερόε, Κύπρος, Βουλγαρία, Λετονία, Μολδαβία, Σαν Μαρίνο.

Και τέλος, στο πέμπτο γκρουπ είναι οι Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Γιβραλτάρ, Ανδόρρα και Λιχτενστάιν.