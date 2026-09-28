Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να καλέσει εκτάκτως τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα για τα εναπομείναντα δύο παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος με Ολλανδία και Γερμανία. Αποστολή στη Γερμανία: Γιώργος Σακελλαρίου

Ενισχύσεις θα καταφτάσουν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος, όταν αυτή επιστρέψει στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη για τους δύο εναπομείναντες αγώνες με την Ολλανδία (01/10) και τη Γερμανία (04/10) για την 3η και την 4η αγωνιστική του Nations League αντίστοιχα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να καλέσει τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα του Παναθηναϊκού για να έχει παραπάνω ασφάλεια στο δεξί άκρο της άμυνάς του, αφού ο Γιώργος Βαγιαννίδης αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή από το χθεσινό παιχνίδι με τη Γερμανία.

Ο Έλληνας δεξιός μπακ της Σπόρτινγκ ένιωσε ενοχλήσεις και είναι αμφίβολος για τον αγώνα με την Ολλανδία την Πέμπτη (01/10).