Εθνική Ελλάδος: Έκτακτη κλήση με Τσάπρα
Ενισχύσεις θα καταφτάσουν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος, όταν αυτή επιστρέψει στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη για τους δύο εναπομείναντες αγώνες με την Ολλανδία (01/10) και τη Γερμανία (04/10) για την 3η και την 4η αγωνιστική του Nations League αντίστοιχα.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να καλέσει τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα του Παναθηναϊκού για να έχει παραπάνω ασφάλεια στο δεξί άκρο της άμυνάς του, αφού ο Γιώργος Βαγιαννίδης αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή από το χθεσινό παιχνίδι με τη Γερμανία.
Ο Έλληνας δεξιός μπακ της Σπόρτινγκ ένιωσε ενοχλήσεις και είναι αμφίβολος για τον αγώνα με την Ολλανδία την Πέμπτη (01/10).
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Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας στην Εθνική Ομάδα!
Καλώς ήρθες! 💙🤍 pic.twitter.com/Y7bSf3Rn9r— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) September 28, 2026
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