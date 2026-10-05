Η ομιλία του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση στους παίκτες.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης μπήκε στα αποδυτήρια της Εθνικής Ελλάδας και με την ομιλία του φρόντισε να «ντοπάρει» κι άλλο ψυχολογικά τους παίκτες. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ είπε στους ποδοσφαιριστές ότι στόχος είναι η πρωτιά στον όμιλο κι ότι έδειξαν πως μπορούν να νικήσουν οποιονδήποτε αντίπαλο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γκαγκάτσης στους διεθνείς: «Συγχαρητήρια σε όλους. Αν μας έλεγε κανείς πριν αρχίσουν τα τέσσερα ματς, ότι θα είχαμε δύο νίκες και δύο ισοπαλίες θα το αγοράζαμε. Σας είπα πριν αρχίσουν τα ματς να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας.

Δεν τους αδικήσατε, αλλά δεν τους ξεπεράσατε. Ξέρετε γιατί; Η πραγματική σας αξία είναι ότι παίξαμε με τη Γερμανία και πήρατε 4 βαθμούς. Με την Ολλανδία δεχθήκατε το γκολ στο 89' και ήσασταν στενοχωρημένοι. Η πραγματική σας αξία είναι να βγείτε πρώτοι στο γκρουπ. Ο πρώτος στόχος επετεύχθη. Να βρεθούμε στην τριάδα για να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro 2028.

Όχι πως αν ήμασταν στο δεύτερο δεν θα κοιτούσαμε στα μάτια την Ολλανδία, την Ισπανία τη Γερμανία. Μπορείτε πραγματικά. Δείξατε ότι μπορείτε να νικήσετε τους πάντες. Και οι ίδιοι το πιστέψατε. Μακάρι να περάσουμε στα προημιτελικά. Μετά τον Νοέμβριο θα συζητήσουμε και για τα μπόνους και για όλα. Πάμε για την πρόρκιση στα προημιτελικά».

Στο τέλος οι παίκτες τον χειροκρότησαν κι όλοι έδωσαν ραντεβού για τον Νοέμβριο.

Ο Γκαγκάσης νωρίτερα στο flash interview είπε: «Όλοι βοήθησαν για να πάρουμε ακόμη ένα αποτέλεσμα. Και η ψυχή που έβγαλαν οι παίκτες και η ομάδα και το στήσιμο απο τον προπονητή. Βγάλαμε μια τετράδα αγώνων πολύ δύσκολη. Είχαμε φανταστική ατμόσφαιρα στην Τούμπα, ο κόσμος της Θεσσαλονίκης αγκάλιασε την ομάδα. Παίξαμε κόντρα σε αντιπάλους παγκόσμιας κλάσης. Κλειδώσαμε την τρίτη θέση και έτσι ο αρχικός στόχος επετεύχθη. Έχουμε δυο ματς τον Νοέμβριο. Ελπίζουμε να είμαστε αυτοί που πρέπει όπως και τώρα και να διεκδικήσουμε την πρόκριση στα προημιτελικά

Αυτή η ομάδα μπορεί να νικήσει τους πάντες και να μην χάνει από κανέναν. Παρά τις γνωστές απουσίες που είχαμε, τα παιδιά που έπαιξαν αντικατέστησαν επάξια όσους έλειπαν. Για εμένα δεν αποτελεί έκπληξη η ισοβαθμία με την Ολλανδία και το +3 από την Γερμανία. Λέω ξανά, αν τον Νοέμβριο είμαστε αυτοί που πρέπει θα διεκδικήσουμε την είσοδο στα προημιτελικά.

Επίσης, επειδή στην Ελλάδα τίποτα δεν είναι αυτονόητο, θέλω να ευχαριστήσω την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και προσωπικά τον κ. Σαββίδη για την φιλοξενία στο γήπεδο της Τούμπας».

Το βίντεο με την ομιλία του Γκαγκάτση



