Η κατάσταση των Κούτσια, Κουτσογούλα και Κοντούρη, έκαναν τον Γιάννη Ταουσιάνη να καλέσει τρεις παίκτες στη θέση τους για τα επόμενα δύο ματς.

Μετά το διπλό στη Γεωργία (3-0), η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει τη Λετονία στη Λιβαδειά και θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην έδρα της Β. Ιρλανδίας για τα προκριματικά του EURO U21.

Ωστόσο σε αυτά τα παιχνίδια, ο Γιάννης Ταουσιάνης δεν θα υπολογίζει στις υπηρεσίες των Γιώργο Κούτσια, Θάνο Κουτσογούλα και Σωτήρη Κοντούρη καθώς οι δύο τελευταίοι αποχώρησαν με τραυματισμό από το ματς με τη Γεωργία και ο νεαρός φορ δεν ήταν καν στην αποστολή.

Για αυτό, ο Έλληνας προπονητής προχώρησε στην αντικατάσταση τους για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Συγκεκριμένα, ο φορ του Ατρομήτου, Παναγιώτης Τσαντίλας, ο χαφ του Ολυμπιακού, Χρήστος Φίλης και ο αμυντικός του Λεβαδειακού, Ταξιάρχης Φίλων είναι οι παίκτες που θα ενσωματωθούν άμεσα με την υπόλοιπη αποστολή.