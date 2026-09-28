Ελλάδα: Τρεις αλλαγές στην Εθνική Ελπίδων
Μετά το διπλό στη Γεωργία (3-0), η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει τη Λετονία στη Λιβαδειά και θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην έδρα της Β. Ιρλανδίας για τα προκριματικά του EURO U21.
Ωστόσο σε αυτά τα παιχνίδια, ο Γιάννης Ταουσιάνης δεν θα υπολογίζει στις υπηρεσίες των Γιώργο Κούτσια, Θάνο Κουτσογούλα και Σωτήρη Κοντούρη καθώς οι δύο τελευταίοι αποχώρησαν με τραυματισμό από το ματς με τη Γεωργία και ο νεαρός φορ δεν ήταν καν στην αποστολή.
Για αυτό, ο Έλληνας προπονητής προχώρησε στην αντικατάσταση τους για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Συγκεκριμένα, ο φορ του Ατρομήτου, Παναγιώτης Τσαντίλας, ο χαφ του Ολυμπιακού, Χρήστος Φίλης και ο αμυντικός του Λεβαδειακού, Ταξιάρχης Φίλων είναι οι παίκτες που θα ενσωματωθούν άμεσα με την υπόλοιπη αποστολή.
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