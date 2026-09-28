Από τα «ελληνικά» του Ένγκελχαρντ για τον Τζόλη στο Gazzetta στην ανταλλαγή εμφανίσεων!
Το Gazzetta είχε φτιάξει προ ημερών ένα μεγάλο αφιέρωμα με συνεντεύξεις ανθρώπων που έχουν παίξει τον δικό τους ρόλο στην καριέρα του Χρήστου Τζόλη και ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Γιανίκ Ένγκελχαρντ.
Ο χαφ της Φράιμπουργκ ήταν συμπαίκτης με τον διεθνή εξτρέμ στη κοινή τους θητεία στη Φορτούνα Ντίσελντορφ και είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για την περίπτωση του, μεταξύ αυτών και μερικές ατάκες στα ελληνικά.
Μετά το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία, οι δύο τους συναντήθηκαν ξανά και αντάλλαξαν φανέλες με τη Φορτούνα Ντίσελντορφ να ανεβάζει τη σχετική φωτογραφία στα social media της καθώς πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές που εξελίχθηκαν και πουλήθηκαν με αρκετά καλά ποσά.
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