Ο Βαγγέλης Παυλίδης στο Άουγκσμπουργκ έκανε όσα θέλει από τον επιθετικό του ένας προπονητής. Αποστολή στο Άουγκσμπουργκ Γιώργος Σακελλαρίου.

Ένας επιθετικός είναι μόνο το γκολ; Ασφαλώς και όχι. Γι' αυτό πληρώνονται αδρά οι φορ, για να στέλνουν τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά και για να κάνουν ένα σωρό άλλες δουλειές. Ο τεχνικός της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει στα χέρια του αρκετά «όπλα», όμως, ένα από τα πιο σημαντικά του είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Ο 27χρονος (21/11/98) Θεσσαλονικιός επιθετικός με ύψος 1,86, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Μπενφίκα έως το 2029, είναι ένας από τους πέντε φορ που πήρε στην αποστολή για τα ματς του Nations League ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ξεκίνησε στο Βελιγράδι με τον Κωστούλα. Ξεκίνησε στη Γερμανία με τον Τεττέη. Στο πρώτο ματς ήταν αυτός κορυφή, ενώ στη διάρκεια του αγώνα με τη Γερμανία πήγε πιο πίσω από τον Τεττέη.

Ο Παυλίδης υπηρέτησε πιστά το πλάνο του προπονητή του. Δεν σκόραρε, αλλά έδωσε ό,τι είχε κι αυτά ήταν αρκετά για δύο νίκες της Εθνικής. Καταρχάς, έπαιζε και άμυνα. Υπήρχαν στιγμές που από φορ νόμιζες είναι εξάρι. Γύριζε πίσω, βρισκόταν σε φάση άμυνας ακόμα και κοντά στο ημικύκλιο για να κλείσει χώρους και να καλύψει συμπαίκτες του.

Αυτό είναι το ένα σκέλος. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα πέτυχε τρία γκολ στα δύο παιχνίδια και τα δύο οφείλονται σε έναν μεγάλο βαθμό στον Παυλίδη. Ο διεθνής επιθετικός με χρηματιστηριακή αξία στα 28 εκατ. ευρώ, στο Βελιγράδι κράτησε ωραία με το σώμα του τη μπάλα, την κατάλληλη στιγμή έδωσε στον Τζόλη κι αυτός εκτέλεσε άψογα για το 1-1. Ήταν στο 73'12'' της αναμέτρησης.

Στη Γερμανία στο 67' πίεσε ψηλά, έκλεψε από τον Κίμιχ κι έδωσε έτοιμο γκολ στον Ιωαννίδη. Ο συμπαίκτης του, αλλά μεγάλος αντίπαλος στην Πορτογαλία με τη Σπόρτινγκ έχασε την ευκαιρία για το 0-1, όμως, η Εθνική είχε κι άλλη στιγμή για να νικήσει και να τρελάνει την Ευρώπη.

Ο Παυλίδης πιέζεται στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής. Δέκα μέτρα προς την περιοχή της Εθνικής. Δίπλα του είναι δύο Γερμανοί. Η εμπειρία του, η ποιότητα του, λέει ένα πράγμα. Άλλαξε παιχνίδι για να φύγει η ομάδα από την πίεση και να κρατήσει την κατοχή.

Κουρασμένος από την προσπάθεια κάνει μία 40άρα μπαλιά στον Τζόλη, τον βγάζει ένας εναντίον ενός και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ήταν στο 73'25'' της αναμέτρησης... Ο ίδιος στη φάση του γκολ μετά την εκπληκτική μπαλιά, βρίσκεται στο ύψος της μικρής περιοχής!

Ο διεθνής φορ είναι ο παίκτης που θέλει ο κάθε προπονητής. Αυτός που «κουμπώνει» με όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Τον Κωστούλα, τον Τεττέη, τον Ιωαννίδη, τον Δουβίκα. Είναι ο παίκτης που λατρεύει ο Γιοβάνοβιτς και κάθε προπονητής.