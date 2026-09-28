Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την απίστευτη νίκη της Εθνικής Ελλάδας στη Γερμανία, χάρη στην αλλαγή... πολιτικής του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και την καταπληκτική αμυντική συμπεριφορά όλης της ομάδας.

Δεν ήταν λίγοι αυτοί που... είχαμε μια υποψία για «διπλό» στη Γερμανία. «Herr Klopp, ήρεμα την Κυριακή και... achtung – achtung!» γράφαμε την Πέμπτη μετά το 2-1 στο Βελιγράδι, αλλά ήταν... κρυφή ελπίδα. Δεν ήταν, άλλωστε, και οι περισσότεροι οι αισιόδοξοι εδώ που τα λέμε! Κατέρριψε... τα πάντα η Ελλάδα απόψε, πήρε μια ιστορική νίκη και το κυριότερο: παίζοντας καταπληκτική άμυνα! Ολοοι, από τον Τζολάκη έως τον τρομερό Παυλίδη.

Η Ελλάδα αυτή τη φορά δεν μπήκε για να παίξει... όμορφο ποδόσφαιρο. Η Ελλάδα νίκησε με Realpolitik! «Υποφέραμε, γι' αυτό νικήσαμε»: το είπε και ο Ιβάν και ο Κουρμπέλης. Ηταν ρεαλίστρια από το 1' έως το 94'! Δεν μπήκε στον αγώνα ούτε για να κρατήσει την μπάλα, ούτε για να την κυκλοφορήσει. Πώς να το κάνει απέναντι στους Γερμανούς, χωρίς Κωνσταντέλια, με 4-4-2 και μόλις δύο χαφ, Ζαφείρη – Ανδρούτσο; Η Ελλάδα μπήκε για να παίξει δυναμικά, πειθαρχημένα, συντονισμένα, πίσω από την μπάλα. Και να ψάξει τις καλές κόντρα επιθέσεις.

Στο πρώτο σκέλος τα κατάφερε μια χαρά στο α' ημίχρονο. Με εξαίρεση τον δαιμόνιο Αντεγέμι (και την ευκαιρία του στο 32') οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να απειλήσουν. Ηταν πάρα πολύ σωστοί στους χώρους τους οι δύο Ελληνες χαφ, ήταν σχεδόν αλάνθαστο στα ανασταλτικά του καθήκοντα το δίδυμο της αριστερής πτέρυγας (Τσιμίκας – Τζόλης), ήταν ανίκητοι όλοι στις αμυντικές στατικές φάσεις, απέφυγαν άπαντες τα «χοντρά» ατομικά σφάλματα εντός ή πέριξ της ελληνικής περιοχής. Επιθετικά, όμως... kaput! Προϋποθέσεις για κόντρα επιθέσεις δόθηκαν, ο Καρέτσας έκανε ό,τι ήθελε στη δεξιά πτέρυγα στα πρώτα 15 λεπτά, ο Τεττέη κέρδισε και έχασε πολλές μάχες, ο Παυλίδης κινήθηκε πανέξυπνα ψάχνοντας τις σωστές πάσες σαν «ψευτο-δεκάρι», ο Τζόλης πιεζόταν περισσότερο απ' όλους για να μην σκορπίσει τρόμο στους γηπεδούχους.

Στο δεύτερο μέρος όλα άλλαξαν... δύο φορές. Αρχικά, από το 45' έως το 60'. Οι Γερμανοί έτρεχαν... ανελέητα, η Εθνική δεν μπορούσε όχι μόνο να κρατήσει την μπάλα, αλλά έστω να χτίσει μια αντεπίθεση της προκοπής για να τους ανησυχήσει, να τους ενοχλήσει, να τους κρατήσει λίγο πίσω. Ο Τεττέη είχε κουραστεί, το ίδιο και οι δυο χαφ με τον Καρέτσα, αλλά ο Κωνσταντής Τζολάκης και οι αμυντικοί ήταν κα-τα-πλη-κτικ-κοί σ΄αυτό το διάστημα και κράτησαν όρθια την ομάδα. Ο Μαυροπάνος έδινε ρεσιτάλ, ο Τσιμίκας είχε πάρει τον αέρα του Αντεγέμι, ο Ρέτσος με την αντίληψη και την ταχύτητά του έσβηνε μικρές εστίες φωτιάς, έστω και με φάουλ που ασφαλώς ήταν απαραίτητα και δεν... ντρεπόταν να «δώσει» αυτή η εθνική Ελλάδας. Και μετά... όλα άλλαξαν ξανά! Πότε; Μετά τις αλλαγές του Ιβάν, αλλά και του Κλοπ! Εξω ο Σάντε που ήταν «σβούρας», έξω και ο Κοντέ, μέσα ο Ιωαννίδης για να δώσει φρεσκάδα στη επίθεση, μέσα και ο Κουρμπέλης για να δώσει πείρα, δυναμισμό, σκληράδα, λίγο περισσότερο καθαρό μυαλό.



Και η μορφή του ματς σταδιακά «γυρίζει». Η Ελλάδα ηρεμεί. Δεν ανησυχεί. Δεν πιέζεται. Αρχίζει να κερδίζει περισσότερες μάχες, κάνει λιγότερα λάθη. Και ψάχνει μια αντεπίθεση, μια φάση, μια στιγμή. Τη βρίσκει στο 67' με το απίστευτο τάκλιν – κλέψιμο του Παυλίδη στον Κίμιχ και την «πάρε – βάλε» πάσα στον Ιωαννίδη, χάνει το... άχαστο ο Φώτης, αλλά η Ελλάδα το έχει «γυρίσει» το παιχνίδι. Παίζει με μεγαλύτερο θάρρος, παίρνει αυτοπεποίθηση, δεν απειλείται και ψάχνει την επόμενη στιγμή. Και τη βρίσκει με δημιουργό τον Τζόλη και εκτελεστή τον πιο υποτιμημένο παίκτη της. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης έχει... ακούσει πολλά, λες και... εκείνος φταίει που η Ελλάδα δεν έχει άλλον αυθεντικό αμυντικό μέσο του επιπέδου του! Πρώτη κόντρα από το γύρισμα του Τζόλη, δεύτερη κερδισμένη κόντρα στην ντρίμπλα του «Κούρμπε», τρίτη κόντρα στο σουτ του, 0-1 και... άντε γεια!

Οσοι Γερμανοί οπαδοί άρχισαν να αποχωρούν από το 78' κάτι ήξεραν διότι η ομάδα τους δεν απείλησε ούτε μία φορά μετά το 0-1. Για την ακρίβεια, δεν απείλησε καθόλου μετά το 60'! Η ανατριχίλα, ο εθνικός ύμνος, η περηφάνια, όλη αυτή η πανδαισία συναισθημάτων που πλημμύρισε εκατομμύρια Ελληνες στο «όχι» για τη φάση του Ιωαννίδη, στο «γκοοοολ» του Κουρμπέλη και στο «ναιιιι» του τελευταίου σφυρίγματος, καθιστούν αυτή τη νύχτα ιστορική και αλησμόνητη.

Η Ελλάδα σκλήρυνε, άλλαξε το στυλ της, αποδέχθηκε τα χαρίσματα και τα μειονεκτήματά της απέναντι στους Γερμανούς και νίκησε δίκαια και πεντακάθαρα. Μια βραδιά – ρεσιτάλ του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που ασφαλώς δεν τα κάνει όλα τέλεια. Μια βραδιά θριαμβευτική για τους παίκτες κι ένας νέος δρόμος που ανοίγει για την κατάκτηση μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων στον όμιλο και για μια σούπερ κλήρωση στα προκριματικά του Euro ως «ισχυρή»! Η Ελλάδα, αυτή η σημερινή ελληνική ομάδα, απέδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους Γερμανούς, έστω σε ένα ματς. Για τη συνέχεια ας κρατήσουμε μικρό καλάθι! Αυτό μας έχει διδάξει η ιστορία...