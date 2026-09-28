Ο Γιώργος Σακελλαρίου γράφει για μία Εθνική που αξίζει να βρεθεί σε μεγάλη διοργάνωση για να κάνει τους Έλληνες ακόμα πιο περήφανους.

Τα πρόσωπα των Ελλήνων φιλάθλων, αυτών που ταξίδεψαν από την πατρίδα, αλλά κι αυτών που ήρθαν από διάφορες πόλεις της Γερμανίας, την Αγγλία, την Ιρλανδία, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ελβετία, την Ολλανδία (συναντήσαμε συμπατριώτες από διάφορες χώρες) να έβλεπε κανείς λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία, καταλάβαινες πολλά.

Την ίδια στιγμή Γερμανοί οπαδοί αποχωρούσαν από το γήπεδο φωνάζοντας έξω από τα αποδυτήρια της ομάδας τους: «Ξέρετε από ποιους χάσατε; Άχρηστοι». Ο Γιούργκεν Κλοπ στον πρώτο του εντός έδρας αγώνα στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας του, ασφαλώς θα περίμενε μία νίκη. Άνετη ή όχι, νίκη. Στη συνέντευξη Τύπου οι Γερμανοί δημοσιογράφοι δεν τον ρωτούσαν τίποτα για την Ελλάδα. Ο ίδιος το επισήμανε, μάλιστα, όταν ρωτήθηκε από Έλληνες απεσταλμένους. Από μία πλευρά νιώθεις τον Γερμανό. Τι να του πει η Ελλάδα του ενός Euro όταν έχει τέσσερα Μουντιάλ και τρία Euro; Όταν έχει ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο;

Αλλά επειδή οι αποστάσεις στις εθνικές ομάδες δεν είναι τεράστιες πλέον, κάποιος ακόμα και δημοσιογράφος, όχι παίκτης, προπονητής ή παράγοντας, θα έπρεπε να είναι πιο μετρημένος. Γιατί μετά η σφαλιάρα πονάει περισσότερο... Η Γερμανία στο πρόσφατο Μουντιάλ και με περισσότερους ποιοτικούς παίκτες, σε σχέση με την αποστολή κόντρα στην Εθνική δέχθηκε ένα ηχηρό χαστούκι από την Παραγουάη.

Το θέμα μας, όμως, δεν είναι η Γερμανία. Οι διεθνείς μετά τη σπουδαία ανατροπή στη Σερβία, πίστευαν στο αποτέλεσμα. Το ίδιο και οι οπαδοί που έφταναν στην πόλη από το μεσημέρι του Σαββάτου. Το έβλεπες στα μάτια τους, το έλεγαν. «Μπορούμε όχι απλά να πάρουμε αποτέλεσμα, μία ισοπαλία, αλλά και να νικήσουμε». Ελληνική αισιοδοξία; Ναι. Κάτι σαν την υπεροψία των Γερμανών. Είναι γνωστό πόση μιζέρια υπάρχει στις ήττες και πόση χαρά και υπερβολή στις μεγάλες νίκες.

Εκτός από τον κόσμο, το πιο σημαντικό είναι ότι το πίστευαν οι ποδοσφαιριστές και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο τεχνικός της Εθνικής στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς, έστειλε το μήνυμα. Να είμαστε ανταγωνιστικοί και με τα μεγαθήρια. Οχι μόνο με τις ομάδες που είναι στα μέτρα μας. Μέλη της ομάδας πριν το ματς έβλεπαν ισοπαλία. Άλλοι νίκη. Όλοι συμφωνούσαν σε ένα πράγμα. «Θα το παλέψουμε, δεδομένα θα παίξουμε καλά και ό,τι προκύψει».

Το «καλά» για να μην γίνει παρανόηση, δεν είναι να πολιορκείς την Γερμανία, ειδικά στην έδρα της, αλλά να είσαι ακριβώς αυτό. Ανταγωνιστικός. Όπως και να έχει, εκτός από το γκολ, η Ελλάδα και πάλι είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ιωαννίδη. Μεγαλύτερη απ' αυτή του Αντεγέμι στο 27'. Ο Έλληνας φορ έχει στρωμένη τη μπάλα, καμία πίεση και τη δεξιά γωνία όλη ανοιχτή. Ούτε χρειάζεται να λέμε υπερβολές. Η Εθνική μέχρι το 60' έκανε ένα καλό ματς αμυντικά, ήταν ηρωική εμφάνιση. Μετά το 60' έγινε δημιουργική κι έδινε την αίσθηση ότι θα κάνει τη ζημιά.

Ήταν γραφτό, πάντως, ιστορία για την Ελλάδα, για μία χρυσή γενιά, να γράψει ένας έμπειρος. Ένας παίκτης που έχει ακούσει πολλά. «Πάλι τον Κουρμπέλη;». Πόσοι δεν έχουν δει ή δεν έχουν ξεστομίσει αυτή τη φράση όταν έχουν δει την ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς. Ο Κουρμπέλης, ο οποίος είναι αρχηγός αυτής της ομάδας και ο οποίος στις 2 Νοεμβρίου, σε λίγο περισσότερο από έναν μήνα, θα κλείσει τα 33 του χρόνια, υπέγραψε την ιστορική νίκη και οι φωτογραφίες μετά το γκολ αποτυπώνουν το πάθος των διεθνών.

Το πάθος που έχει αυτό το παιδί για να πετύχει κάτι με τη γαλόνευκη. Το ίδιο που έχει ένας παίκτης που απουσίαζε. Ο Μπακασέτας. Το ίδιο που έχει ο Καρέτσας, ο Τζόλης, ο Ρέτσος, ο Τζολάκης κι όλα τα παιδιά. Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Κανείς δεν θέλει μία επιτυχία, περισσότερο απ' αυτά τα παιδιά. Και δόξα θα κερδίσουν και χρήμα.

Αυτή η γενιά με τον Ρέτσο να κάνει σπουδαίο ματς, τον Ανδρούτσο να μοιάζει μέλος της Εθνικής για χρόνια, τον Τζόλη να βγάζει ποιότητα, τον Καρέτσα ακόμα και σε μέτρια βραδιά να σκορπάει τρόμο μόλις πιάνει τη μπάλα, θα κάνει περήφανους τους Έλληνες. Δεν γίνεται να μην πάει σε μεγάλη διοργάνωση. Θα είναι αδιανόητο. Δεν λέμε ότι είναι τέλεια η Ελλάδα, ούτε χρειάζονται υπερβολές, αλλά σαν ρόστερ δεν έχει να ζηλέψει πολλά από εθνικές του ίδιου επιπέδου. Τι πιο ωραίο από το να δούμε αυτά τα παιδιά το 2028 στα γήπεδα της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ιρλανδίας;

ΥΓ.: Πολλοί «προπονητές» της εξέδρας γκρινιάζουν για τον Γιοβάνοβιτς. Σίγουρα δεν είναι τέλειος. Αλλά με τον ίδιο στον πάγκο η Ελλάδα έκανε την πρώτη νίκη στην ιστορία της κόντρα στη Γερμανία και θριάμβευσε στο Γουέμπλεϊ. Ε, κάτι θα κάνει καλά.

ΥΓ.1: Το Σάββατο τονίσαμε ότι ο Τζολάκης θα κληθεί να κάνει το ματς της καριέρας του με την Εθνική, μέχρι το επόμενο. Και το έκανε. Δεν έκανε απόκρουση, όπως στο 90' με τη Σερβία στην κεφαλιά του Λούκιτς, αλλά οι επεμβάσεις στα αριστερά σουτ των Αντεγέμι, Κοντέ, στην αριστερή του πλευρά και τα δύο και στο φάουλ του Κίμιχ, δεν είναι απλές και κράτησαν όρθια την Ελλάδα, μέχρι να σκοράρει ο Κουρμπέλης.

ΥΓ.2: Ωραίο γύρισμα ο Τζόλης, προσποίηση και αριστερό σουτ ο Κουρμπέλης και γκολ. Και με λίγη τύχη με την κόντρα. Αλλά αυτό που κάνει ο Παυλίδης από δεξιά, την απίθανη αλλαγή παιχνιδιού αριστερά με 40άρα μπαλιά στον Τζόλη, είναι ΤΡΟΜΕΡΟ. Κι ενώ είναι κουρασμένος πια. Πάσα κλειδί στο γκολ, πάσα πάρε βάλε στον Ιωαννίδη.

ΥΓ.3: Ανδρούτσος και Ρέτσος έκαναν τρομερό παιχνίδι. Το ίδιο και ο Μαυροπάνος. Ο πρώτος έφυγε χωρίς να στενοχωρηθούν πολλοί από τον Ολυμπιακό και ο δεύτερος τα ακούει όποτε στραβώνει ένα παιχνίδι. Αν οι ομάδες αγαλιάσουν τα παιδιά τους, μόνο κερδισμένες θα βγουν.

ΥΓ.4: Στο 73'12'' ο Τζόλης ισοφάρισε τους Σέρβους, στο 73'25'' ο Κουρμπέλης έκανε το 0-1 στη Γερμανία. Κάτι συμπτώσεις...

ΥΓ.4: Το ότι η Ελλάδα νίκησε τη Γερμανία δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερη ομάδα, ούτε πιο ποιοτικοί. Στο διάστημα 20'-60' οι Γερμανοί με τους Κίμιχ, Ενμέτσα να δεσπόζουν στον άξονα, δεν μας άφηναν να ξεμυτίσουμε. Στην Τούμπα θα γίνει μάχη και με τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς. Η γαλανόλευκη νίκησε την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ και στο ΟΑΚΑ παραδόθηκε στα «λιοντάρια». Όλοι θα πρέπει να είναι προσγειωμένοι. Οι παίκτες και ο Γιοβάνοβιτς λογικά θα είναι. Άλλωστε θα προηγηθεί η μάχη με ένα άλλο μεγαθήριο.