Οι Έλληνες φίλαθλοι θα μπορούν από σήμερα να προμηθευτούν τα εισιτήρια για τα ματς στην Τούμπα με Ολλανδία, Γερμανία.

Στους Έλληνες φιλάθλους επικρατεί ενθουσιασμός μετά τη νίκη της Εθνικής επί της Γερμανίας και για τα δύο ματς με Ολλανδία, Γερμανία στην Τούμπα αναμένεται sold out.

Τα εισιτήρια κυκλοφορούν από σήμερα και στην ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρεται: «Η ώρα των Ελλήνων φιλάθλων έφτασε! Από σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, οι φίλαθλοι μπορούν να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους για τις δύο μεγάλες αναμετρήσεις της Εθνικής Ομάδας στην Τούμπα, απέναντι στην Ολλανδία και την Γερμανία, και να στηρίξουν ολόψυχα, όπως κάνουν πάντα, τους διεθνείς και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην ελίτ του UEFA Nations League.

Η Εθνική επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και το γήπεδο της Τούμπας ανοίγει τις πόρτες του για δύο ξεχωριστές ποδοσφαιρικές βραδιές.

Η Ελλάδα υποδέχεται δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές Εθνικές Ομάδες, σε παιχνίδια που έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τις δύο νίκες της Ελλάδας με Σερβία και Γερμανία εκτός έδρας -και θέλει τη στήριξη των Ελλήνων φιλάθλων!

Ελλάδα – Ολλανδία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)

Ελλάδα – Γερμανία: Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, 21:45 (Γήπεδο Τούμπας)

Κλείσε τη θέση σου στην Τούμπα!

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από το pame-ethniki και θα συνεχίσουν να διατίθενται μέχρι την εξάντλησή τους, με καταληκτική ημερομηνία και ώρα την έναρξη των αντίστοιχων αγώνων.

Τιμές εισιτηρίων

Θύρα Κανονικό Παιδικό <15 ετών

VIP , VIPA 150€ —

1 50€ 25€

2, 3 40€ 20€

4, 4A 15€ —

5, 6 30€ 15€

7, 7A 20€ 10€

*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων.

Τρόπος παραλαβής εισιτηρίου

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριο του στο email που έχει δηλωθεί.

Για την είσοδό του στο γήπεδο απαιτείται η χρήση του QR code στο κινητό του είτε η εκτύπωση του εισιτηρίου του σε εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εισιτήριο.

Διευκρινίσεις σχετικά με τα εισιτήρια:

Η θύρα 8 θα διατεθεί στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας.



Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του 1 εισιτήριο αγώνα.



Δεν απαιτείται η ταυτοποίηση/προσθήκη του εισιτήριου στο Gov.gr Wallet.



Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν & θα πρέπει να κατέχουν κανονικά εισιτήριο καθώς επίσης και να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο. Για τα παιδιά έως και 15 ετών, ισχύει ειδική προνομιακή τιμή υπό την προϋπόθεση ότι θα επιλεγεί η κατηγορία εισιτηρίου "ΠΑΙΔΙΚΟ" & θα καταχωριστεί έγκυρο ΑΜΚΑ του παιδιού.



Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο να φέρουν οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας».