Εθνική Ελλάδας: Η τρομερή κίνηση του Καρέτσα στο γκολ του Κουρμπέλη

Γιώργος Σακελλαρίου
Εθνική Ελλάδας: Η τρομερή κίνηση του Καρέτσα στο γκολ του Κουρμπέλη

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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο γκολ του Κουρμπέλη, έδειξε το δέσιμό του με την πατρίδα του. Αποστολή στο Άουγκσμπουργκ Γιώργος Σακελλαρίου.

Είναι το 74ο λεπτό. Ο Παυλίδης αλλάζει υπέροχα με σαραντάρα μπαλιά παιχνίδι για τον Τζόλη, αυτός γυρίζει από αριστερά, ο Κουρμπέλης κάνει ντρίμπλα, σουτάρει με το αριστερό και από το πόδι του Κίμιχ η στρογγυλή θεά καταλήγει στα δίχτυα με την Εθνική Ελλάδας να γράφει ιστορία.

Ο Κουρμπέλης τρελαίνεται, τρέχει να πανηγυρίσει αρχικά προς τη μεριά που είναι ο πάγκος, αλλά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας του δείχνει τον δρόμο. Σηκώνει το δεξί του χέρι και δείχνει την ελληνική εξέδρα! Ο 18χρονος μάγος της Ντόρτμουντ, ένα παιδί που γεννήθηκε από Έλληνες μετανάστες στο Βέλγιο, έδειξε και πάλι το δέσιμο με τη γαλανόλευκη και την πατρίδα του.

Ένα παιδί μεταναστών στο εξωτερικό νιώθει περισσότερο τι σημαίνει ξενιτιά. Μπορεί αν δεν ήταν μέλος της Εθνικής να ήταν με τους γονείς του κάπου στην εξέδρα. Χιλιάδες ομογενείς, άλλωστε, βρέθηκαν στην WWK Arena. Ο Καρέτσας, λοιπόν, έδειξε τους οπαδούς του Κουρμπέλη κι όλοι έτρεξαν προς την εξέδρα πανηγυρίζοντας με τον κόσμο το ιστορικό γκολ.

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@Photo credits: eurokinissi
     

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