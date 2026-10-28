Η Εθνική Κ15 συνεχίζει στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 στο Μπακού. Επικράτησε με 7-2 της Αυστραλίας και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Η Εθνική Κ15 συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 στο Μπακού, καθώς επικράτησε με 7-2 της Αυστραλίας και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα, η οποία συγκροτήθηκε αποκλειστικά από ποδοσφαιριστές του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΠΟ «Αναγέννηση», μετρά πλέον έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες με εξαιρετικές εμφανίσεις.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συνεχίζει το εντυπωσιακό ταξίδι του στο Μπακού, με τους ποδοσφαιριστές της «Αναγέννησης» να διεκδικούν πλέον την πρόκριση στις οκτώ καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Η Εθνική ξεκίνησε καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκε μόλις στο 1' με τον Πριόβολο. Στο 5’ ο Κακαλής διπλασίασε τα τέρματα της Ελλάδας και στο 9’ ο Κορμανός ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Η ελληνική ομάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Φλέγγα να σκοράρει στο 23’ και τον Σολωμίδη στο 29’. Ο Πριόβολος πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 32’ και ο Δημητρακόπουλος διαμόρφωσε το τελικό 7-2 στο 40’. Η Αυστραλία είχε μειώσει προσωρινά με δύο γκολ στο 33’ και στο 38’.

Η Εθνική Κ15 αντιμετωπίζει στις 18:45 ώρα Ελλάδας, την Ουρουγουάη, η οποία επικράτησε 6-0 της Εσθονίας, για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το FIFA U-15 World Cup & Festival αποτελεί μια νέα διεθνή διοργάνωση αναπτυξιακού χαρακτήρα, στην οποία φέτος συμμετέχουν 191 Ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, δίνοντας σε νεαρούς ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να αποκτήσουν διεθνείς αγωνιστικές εμπειρίες. Οι αγώνες διεξάγονται με το σύστημα 8Χ8, σε δύο ημίχρονα των 20 λεπτών έκαστο, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ηλικιακής κατηγορίας Κ-15, όπως και το πρόγραμμα Αναγέννηση.

Υπενθυμίζονται οι κλήσεις του προπονητή της Εθνικής Κ15, Στέλιου Μπίκα:

Τερματοφύλακες: Δημήτριος Παπαζυγούρας (Αστέρας AKTOR) & Ιωάννης Χρυσουλάκης (ΠΑΟΚ).

Αμυντικοί: Νικόλαος Βιδάλης (Ολυμπιακός), Ευγένιος Δημόπουλος (Ολυμπιακός), Νικόλαος Βαμβακούσης (Παναθηναϊκός) & Δημήτριος Παπαγεωργόπουλος (ΠΑΟΚ).

Μέσοι: Αθανάσιος Φλέγγας (Ολυμπιακός), Άγγελος Μούτας (Ολυμπιακός), Χρήστος Κακαλής (ΠΑΟΚ), Αθανάσιος Δημητρακόπουλος (Παναθηναϊκός) & Φώτιος Σολωμίδης (ΠΑΟΚ).

Επιθετικοί: Άγγελος Κορμανός (ΑΕΚ), Κωνσταντίνος-Δημήτριος Βουρλούμης (Παναθηναϊκός) &, Γρηγόριος Πριόβολος (ΠΑΟΚ).