Ανησυχία στην Ελλάδα με την κατάσταση του Ντίνου Μαυροπάνου, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο στον τελευταίο αγώνα της Γουέστ Χαμ και κινδυνεύει να χάσει το υπόλοιπο του Nations League.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος ήταν ο μεγάλος άτυχος στην ήττα της Γουέστ Χαμ απέναντι στη Σαουθάμπτον, καθώς τραυματίστηκε στο γόνατο ύστερα από μια σύγκρουση με τον αντίπαλο γκολκίπερ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «The West Ham Way» - το οποίο ειδικεύεται στο ρεπορτάζ των Σφυριών - ο Έλληνας διεθνής θα μπορούσε να λείψει για τις επόμενες εβδομάδες, κάτι που καθιστά αμφίβολη την παρουσία του στους επόμενους αγώνες της Εθνικής στο Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπαίνει ξανά στη μάχη στις 13 Νοεμβρίου με αντίπαλο την Ολλανδία εκτός έδρας, ενώ τρεις ημέρες αργότερα ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη φάση των ομίλων απέναντι στη Σερβία στα δικά μας εδάφη.

Εφόσον μάλιστα τα αποτελέσματα κυλήσουν υπέρ μας, η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει το άλμα προς τα προημιτελικά του θεσμού και να βρεθεί στις οκτώ κορυφαίες ομάδες του Nations League!

Για να πετύχει την υπέρβαση, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεδομένα θα ήθελε όλα τα «όπλα» στη φαρέτρα, αν και πλέον άπαντες πρέπει να κάνουν υπομονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο γύρω από τη διαθεσιμότητα του Μαυροπάνου.