Η εντυπωσιακή πορεία της Εθνικής μας ομάδας Κ15 στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 στο Μπακού συνεχίζεται.

Η ελληνική ομάδα επικράτησε με 4-2 της Ουρουγουάης στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας, και προκρίθηκε στις οκτώ καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Η Εθνική Κ15, η οποία συγκροτήθηκε αποκλειστικά από ποδοσφαιριστές του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΠΟ «Αναγέννηση», πανηγύρισε την έβδομη διαδοχική νίκη της, συνεχίζοντας την εξαιρετική της παρουσία στο Μπακού.

Σε έναν αγώνα με καλό ρυθμό, που διεξήχθη υπό βροχή και με αρκετές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, η Ελλάδα πήρε το προβάδισμα στο 8ο λεπτό με ένα εκπληκτικό σουτ του Κορμανού μέσα από τη μεγάλη περιοχή, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της αντίπαλης εστίας. Η Ουρουγουάη ισοφάρισε στο 28’ με προβολή του Μιγκέζ από κοντά, με το 1-1 να παραμένει μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Στη διαδικασία των πέναλτι, οι ποδοσφαιριστές του Στέλιου Μπίκα αποδείχθηκαν πιο εύστοχοι, επικρατώντας με 4-2 και εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η Εθνική Κ15 συνεχίζει το ταξίδι της στο Μπακού και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 09:30 ώρα Ελλάδας, θα αντιμετωπίσει τη Γουινέα για μια θέση στην τετράδα της διοργάνωσης. Η αντίπαλος της Ελλάδας προκρίθηκε στα προημιτελικά μετά τη νίκη της με 4-2 επί της Αιγύπτου.

Υπενθυμίζεται ότι το FIFA U-15 World Cup & Festival αποτελεί μια νέα διεθνή διοργάνωση αναπτυξιακού χαρακτήρα, στην οποία φέτος συμμετέχουν 191 Ομοσπονδίες - μέλη της FIFA, δίνοντας σε νεαρούς ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να αποκτήσουν διεθνείς αγωνιστικές εμπειρίες. Οι αγώνες διεξάγονται με το σύστημα 8Χ8, σε δύο ημίχρονα των 20 λεπτών έκαστο, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ηλικιακής κατηγορίας Κ-15, όπως και το πρόγραμμα της Αναγέννησης.

Υπενθυμίζονται οι κλήσεις του προπονητή της Εθνικής Κ15, Στέλιου Μπίκα:

Τερματοφύλακες: Δημήτριος Παπαζυγούρας (Αστέρας AKTOR) και Ιωάννης Χρυσουλάκης (ΠΑΟΚ).

Αμυντικοί: Νικόλαος Βιδάλης (Ολυμπιακός), Ευγένιος Δημόπουλος (Ολυμπιακός), Νικόλαος Βαμβακούσης (Παναθηναϊκός) και Δημήτριος Παπαγεωργόπουλος (ΠΑΟΚ).

Μέσοι: Αθανάσιος Φλέγγας (Ολυμπιακός), Άγγελος Μούτας (Ολυμπιακός), Χρήστος Κακαλής (ΠΑΟΚ), Αθανάσιος Δημητρακόπουλος (Παναθηναϊκός) και Φώτιος Σολωμίδης (ΠΑΟΚ).

Επιθετικοί: Άγγελος Κορμανός (ΑΕΚ), Κωνσταντίνος-Δημήτριος Βουρλούμης (Παναθηναϊκός) και Γρηγόριος Πριόβολος (ΠΑΟΚ).