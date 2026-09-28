Η νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας ανέτρεψε τα δεδομένα του ομίλου μας στο Nations League και μία ενδεχόμενη πρόκριση της χώρας στα νοκ-άουτ θα έχει πολλά οφέλη ενόψει του Euro 2028.

Η Ελλάδα πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής (27/09) την μεγάλη απόδραση, καθώς έφυγε από το Άουγκσμπουργκ με ένα ιστορικό «διπλό» απέναντι στη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ για τη δεύτερη αγωνιστική του UEFA Nations League και πλέον είναι μόνη πρώτη στον όμιλο της με 6 βαθμούς μετά από δύο παιχνίδια.

Η νίκη της «γαλανόλευκης» επί της Πάντσερ ανέτρεψε τα δεδομένα και πλέον η χώρα μας διεκδικεί με αξιώσεις την πρόκριση της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου της, κάτι που τη δεδομένη στιγμή είναι παραπάνω από εφικτό.

Αν το πετύχει αυτό, τότε θα αντιμετωπίσει σε διπλά παιχνίδια είτε τον πρώτο είτε τον δεύτερο των ομίλων Α,Γ,Δ (εξαρτάται από την θέση που θα τερματίσει στον όμιλο της). Οι ακριβείς ημερομηνίες των αγώνων αυτών δεν έχουν ακόμη οριστεί, ωστόσο ο πρώτος αγώνας των playoffs θα γίνει το τριήμερο 25-27 Μαρτίου 2027 και η ρεβάνς το διάστημα 28-30 Μαρτίου 2027.

Αν κατορθώσει να προκριθεί, τότε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα εξασφαλίσει μία θέση στο «Final 4» του τουρνουά, το οποίο θα διεξαχθεί σε μία ουδέτερη έδρα το πενθήμερο 9-13 Ιουνίου 2027.

Τα οφέλη της πρόκρισης στα νοκ-άουτ

Η ευκαιρία που έχει παρουσιαστεί στην εθνική μας αυτή τη στιγμή είναι τεράστια, καθώς τα οφέλη από την πρόκριση μας στην επόμενη φάση της διοργάνωσης είναι πολλαπλά. Αρχικά, θα εξασφαλίσει την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία του Nations League και τη συμμετοχή της στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης του 2028-29.

Παράλληλα με την παραμονή της στην League A, η Ελλάδα θα «σφραγίσει» και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028, γεγονός που σημαίνει ότι θα αποφύγει τα μεγαθήρια και θα μπορέσει να εξασφαλίσει ευκολότερα την παρουσία της σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014.