Nations League: Οι πιθανότητες της Ελλάδας να προκριθεί στα προημιτελικά μετά το σπουδαίο «διπλό» επί της Γερμανίας
Η Ελλάδα το βράδυ της Κυριακής (27/09) πέτυχε μία ιστορική εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Γερμανία με 1-0 για την 2η αγωνιστική του Nations League και έθεσε για τα καλά τις βάσεις για μία αξιοπρεπή πορεία στην διοργάνωση.
Πριν από την έναρξη του τουρνουά ο στόχος της εθνικής μας ήταν να εξασφαλίσει την τρίτη θέση και συνάμα την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία του Nations League, ωστόσο με δύο «διπλά» κόντρα σε Σερβία και Γερμανία η συζήτηση πλέον έχει αλλάξει και τώρα η Ελλάδα διεκδικεί με αξιώσεις τις πρώτες δύο θέσεις του ομίλου της, που «χαρίζουν» ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Σύμφωνα τώρα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, το όνειρο της δυάδας όχι μόνο δεν είναι άπιαστο, αλλά αντιθέτως είναι το αναμενόμενο. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα συγκεντρώνει 81,4% πιθανότητες να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά και μόλις 5,9% να βρεθέι στα play-offs υποβιβασμού.
Μάλιστα η χώρα μας διεκδικεί με αξιώσεις και την πρωτιά στον όμιλο, καθώς το FMD της δίνει 41,8% πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη θέση και 39,6% στην δεύτερη. Έτσι όπως εκτυλίχθηκαν τα πράγματα η Ολλανδία είναι πλέον το φαβορί του ομίλου μας, ωστόσο όλα θα κριθούν στα μεταξύ μας παιχνίδια που έρχονται.
Greece 🇬🇷 now projected to qualify for 🏁 UNL quarterfinals after 2 away wins!— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 27, 2026
Germany 🇩🇪 with a serious task in front of them if they want to climb back to Top 2.
Serbia 🇷🇸 in a very bad situation, 83% they will finish bottom of the group. pic.twitter.com/ewDA6UYq0C
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