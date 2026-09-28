Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη νίκη της Ελλάδας μέσα στη Γερμανία και ουκ ολίγοι ρεπόρτερ και άνθρωποι της Ντόρτμουντ βρέθηκαν στο γήπεδο για να τον δουν.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποτελεί το επίκεντρο στη Ντόρτμουντ και η παρουσία του με την Εθνική Ελλάδος γεμίζει με χαμόγελα τον γερμανικό σύλλογο μετά των όσων έγιναν στον αγώνα με τη Βίγιαρεαλ.

Κόντρα στη Σερβία, ο 19χρονος μεσοεπιθετικός ήταν εντυπωσιακός και απέναντι στη Γερμανία πραγματοποίησε ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στο σπουδαίο διπλό της χώρας μας επί των «πάντσερ».

Ο διεθνής εξτρέμ «χόρευε» στο χορτάρι με αποκορύφωμα την ντρίμπλα πάνω στον Τζόναθαν Μπούρκαρντ που προκάλεσε τον θαυμασμό της εξέδρας. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ρεπόρτερ ή άνθρωποι της Ντόρτμουντ, οι οποίοι βρέθηκαν στο Άουγκσμπουργκ προκειμένου να δουν από κοντά τον Έλληνα ποδοσφαιριστή απέναντι στη χώρα τους.

Η εμφάνιση του γέμισε άπαντες με... χαμόγελα καθώς εντυπωσιάστηκαν από τον τρόπο που αγωνίστηκε αλλά και από το πάθος που έβγαλε στο χορτάρι για την εθνική ομάδα της χώρας του. Ειδικά στο γκολ του Κουρμπέλη, η χαρακτηριστική κίνηση που έκανε για να γίνουν οι πανηγυρισμοί προς την πλευρά των οπαδών, ήταν κάτι που έγινε αντιληπτό από τους δημοσιογράφους των Βεστφαλών.

Σε γενικές γραμμές έχει κάνει... πλούσιο ματς ο Καρέτσας. Εξαιρετικά ποσοστά στις πάσες του (92% με 12/13), έκανε άνω-κάτω τους Γερμανούς με 4/5 ντρίμπλες και έδωσε ουκ ολίγες μονομαχίες σε άμυνα και επίθεση φτάνοντας τον αριθμό 14 (!), έχοντας και πέντε επανακτήσεις.