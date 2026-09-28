Γερμανία - Ελλάδα: Η απίθανη «ποδιά» του Καρέτσα στον Μπούρκαρντ
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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έδειξε την τρομερή ποιότητά του... χορεύοντας τον Τζόναθαν Μπούρκαρντ.
Μια εκπληκτική στιγμή προσέφερε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο μεγάλο διπλό της Ελλάδας μέσα στη Γερμανία.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ... χόρεψε τον Τζόναθαν Μπούρκαρντ. Έχοντας τον με πλάτη, «χάιδεψε» την μπάλα, περνώντας την ανάμεσα από τα πόδια του.
Απλά απολαυστικός ο Καρέτσας που έδειξε με μια κίνηση το φοβερό ταλέντο του.
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