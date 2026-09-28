Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έδειξε την τρομερή ποιότητά του... χορεύοντας τον Τζόναθαν Μπούρκαρντ.

Μια εκπληκτική στιγμή προσέφερε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο μεγάλο διπλό της Ελλάδας μέσα στη Γερμανία.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ... χόρεψε τον Τζόναθαν Μπούρκαρντ. Έχοντας τον με πλάτη, «χάιδεψε» την μπάλα, περνώντας την ανάμεσα από τα πόδια του.

Απλά απολαυστικός ο Καρέτσας που έδειξε με μια κίνηση το φοβερό ταλέντο του.