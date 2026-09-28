Γιόβιτς: «Θα μπορούσα να είχα σκοράρει τρία γκολ, όπως ακριβώς εναντίον της Ελλάδας»

Ο επιθετικός της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς, σε δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση της Σερβίας με την Ολλανδία, μίλησε για το γκολ του, αλλά και για την συνολική επίδοση της ομάδας του.

Η Σερβία υποδέχθηκε χθες (27/09) την Ολλανδία για τη δεύτερη αγωνιστική του UEFA Nations League και ηττήθηκε με 2-1, βιώνοντας την δεύτερη ήττα της στην διοργάνωση σε ισάριθμα παιχνίδια.



Ο Λούκα Γιόβιτς δεν ξεκίνησε βασικός για τους γηπεδούχους, όπως είχε κάνει στον αγώνα με την Ελλάδα, αλλά μπήκε στο παιχνίδι στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, δείχνοντας εξαρχής πως βρίσκεται σε τρομερή φόρμα, καθώς σκόραρε μέσα σε μόλις 50 δευτερόλεπτα από την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο με πλασέ.

Έτσι ισοφάρισε με 1-1 απέναντι στην Ολλανδία, η οποία είχε προηγηθεί στο 30', χάρη στο γκολ του Μέερντινκ. Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι πέρασαν και πάλι μπροστά, με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του 23χρονου στο 69' να σφραγίζει την νίκη για τη χώρα του.

Σε δηλώσεις που έκανε ο επιθετικός της ΑΕΚ μετά το τέλος του αγώνα, μίλησε τόσο για την προσωπική του επίδοση όσο και για την εικόνα της ομάδας του, η οποία ήταν σαφώς πιο βελτιωμένη, συγκριτικά με εκείνη που έδειξαν κόντρα στην Ελλάδα.

«Παίξαμε ένα καλό παιχνίδι, πολύ καλύτερο από ό,τι εναντίον της Ελλάδας. Δείξαμε τα δόντια μας, δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αποκτήσαμε αυτοπεποίθηση και αυτό θα πρέπει να είναι ένας δείκτης για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Θα μπορούσα να είχα σκοράρει τρία γκολ, όπως ακριβώς εναντίον της Ελλάδας. Άλλες φορές μπαίνει, άλλες όχι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο».

Τέλος, αναφορικά με το τι έλειπε για να κερδίσει η Σερβία το ματς με τους «ορανιέ» απάντησε: «Ποιότητα. Παίξαμε εναντίον μιας από τις καλύτερες εθνικές ομάδες στον κόσμο, όχι κάποιας άλλης».