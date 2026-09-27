Ο σταρ της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς, πέρασε ως αλλαγή με τη Σερβία με την έναρξη του δελυτερου μέρους του αγώνα με την Ολλανδία και χρειάστηκε 53 δευτερόλεπτα για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Ο Λούκα Γιόβιτς μπορεί να μην ήταν βασικός για τη Σερβία στον αγώνα με την Ολλανδία, στο Βελιγράδι, σε αντίθεση με το ματς κόντρα στην Ελλάδα, όμως πέρασε ως αλλαγή με τη σέντρα του δεύτερου μέρους και χρειάστηκε 53 δευτερόλπετα για να ισοφαρίσει το σκορ.

Μετά από φάση διαρκείας στα καρέ των Οράνιε και δυο δύσκολες επεμβάσεις του Φερμπρούχεν, η μπάλα στρώθηκε στον σταρ της ΑΕΚ, ο οποίος με σουτ στην κίνηση από κοντά ισοφάρισε σε 1-1.

O επιθετικός του Δικεφάλου «επανασυνδέθηκε» με τα αντίπαλα δίχτυα με τη φανέλα με το εθνόσημο της πατρίδας του δύο χρόνια μετά το γκολ του στο ματς με τη Σλοβενία για το Euro 2024 κι έφτασε τα 12 γκολ σε 54 εμφναίσεις

Το γκολ του Γιόβιτς για το 1-1