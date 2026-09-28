Ο Κόντι Χάκπο είναι άγνωστο αν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στον αγώνα της εθνικής Ολλανδίας με την Ελλάδα.

Με μία σημαντική απώλεια είναι πιθανό να έρθει στην Ελλάδα η Ολλανδία, αφού ο Τσάβι ίσως να μην έχει στη διάθεσή του τον Κόντι Χάκπο. Ο εξτρέμ της Λίβερπουλ αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης των «Οράνιε» στη Σερβία το βράδυ της Κυριακής (27/09), με τον Φαν Μπόμελ να περνάει στη θέση του.

Εκείνος αποκόμησε έναν τραυματισμό στον αστράγαλο, έπειτα από μία μονομαχία με τον Λούκιτς. Στην αρχή προσπάθησε να συνεχίσει, όμως είδε ότι ο πόνος ήταν αρκετός κι έτσι αποφάσισε να ζητήσει αλλαγή κι έκανε σήμα προς το πάγκο για να γίνει αλλαγή.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά τον αγώνα, ο προπονητής της εθνικής Ολλανδίας, Τσάβι ανέφερε πως το πρόβλημα που έχει είναι στον αστράγαλο και ότι θα έχει νεότερα τη Δευτέρα (28/09), αφότου εκείνος έχει κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις.

«Δεν νομίζω (ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός του). Είναι στον αστράγαλο, αυτά γνωρίζω μόνο. Αύριο θα ξέρουμε, αλλά ελπίζω να μην είναι τόσο σημαντικός».

Υπενθυμίζουμε πως οι Ολλανδοί παίζουν εκτός έδρας με την Ελλάδα την Πέμπτη (01/10) και εντός με τη Σερβία την Κυριακή (04/10).