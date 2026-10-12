Η ΕΠΟ ενημέρωσε σχετικά με τον τρόπο και την ημερομηνία διάθεσης των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας στην Ολλανδία (13/11) για το Nations League.

Μπορεί η διακοπή των Εθνικών ομάδων να ολοκληρώθηκε τις περασμένες ημέρες, ωστόσο η ώρα της Ελλάδας δεν θα αργήσει, καθώς σε σχεδόν ένα μήνα θα έχει ξανά υποχρεώσεις για το Nations League.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα φιλοξενηθεί από την Ολλανδία (13/11), ενώ στη συνέχεια θα υποδεχθεί τη Σερβία (16/11) στο Πανθεσσαλικό, στο φινάλε των αγώνων της για την Ελίτ Κατηγορία και με στόχο πλέον την πρόκριση στα προημιτελικά της εν λόγω διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΟ γνωστοποίησε πως τα εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς με τους Οράνιε, θα κυκλοφορήσουν στις 15 Οκτωβρίου (Πέμπτη) στις 12:00 μέσω ίντερνετ, με τις τιμές στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα να ορίζονται σε 42 και 95 ευρώ.

Η ενημέρωση:

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 12:00 αρχίζει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 20:45 (τοπική) στο Johan Cruijff Arena και εντάσσεται στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του UEFA Nations League.

Συνοπτικά, όλες οι πληροφορίες:

Έναρξη πώλησης : 15/10/2026 στις 12:00

Λήξη πώλησης : μέχρις εξαντλήσεως των εισιτηρίων με καταληκτική ημερομηνία 10/11/2026 στις 17:00

Κατηγορίες εισιτηρίων και τιμή

First Category - Sector 119, 95 ευρώ

Away Sectors - 415-417, 42 ευρώ

*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster.

Κανάλι πώλησης

PAME ETHNIKI

Τρόπος παραλαβής εισιτηρίου

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει επιβεβαιωτικό email της συναλλαγής και σε δεύτερο χρόνο ως και τις 10/11/2026 θα παραλάβει το/α εισιτήριό/ά του στο email που έχει δηλώσει.

Διευκρινίσεις

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του 1 εισιτήριο.

Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν, θα πρέπει να κατέχουν εισιτήριο & να συνοδεύονται από ενήλικο κάτοχο εισιτηρίου.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

epo.gr