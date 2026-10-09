Η Ολλανδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επέβαλε πενταετή αποκλεισμό σε 13χρονο οπαδό που εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο στο ματς με τη Γερμανία.

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς σε 13χρονο οπαδό ο οποίος είχε εισβάλει στην αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Γερμανία για τη League A του Nations League, με την Ολλανδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να τον τιμωρεί με πενταετή αποκλεισμό από τα γήπεδα της χώρας. Κάτι που σημαίνει πως θα μπορέσει να ξαναδεί μπάλα από κοντά, όταν ενηλικιωθεί...

Ο πιτσιρικάς θα κληθεί επίσης να πληρώνει πρόστιμο ύψους 100€, με την KNVB να αναμένεται να ζητήσει από τους νομικούς εκπροσώπους του παιδιού και αποζημίωση για τυχόν τιμωρία που μπορεί να προκύψει από την UEFA για το... ντου, που είχε απώτερο σκοπό μία φωτογραφία με τον Τιγιάνι Ράιντερς.

«Το κορυφαίο επίπεδο αθλητισμού εκτυλίσσεται στον αγωνιστικό χώρο και οι παίκτες πρέπει να μπορούν να αγωνίζονται με ασφάλεια και χωρίς εμπόδια. Για τον λόγο αυτό, απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος των θεατών στον αγωνιστικό χώρο. Η σχετική απαγόρευση επισημαίνεται σε διάφορα σημεία του γηπέδου», τόνισε εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας.