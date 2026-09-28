Αμέσως μετά το σπουδαίο «διπλό» ο Μάκης Γκαγκάτσης, έσπευσε να συγχαρεί τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη σπουδαία νίκη της Γαλανόλευκης.

Μετά το μεγάλο «διπλό» στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία (2-1), η Εθνική Ελλάδας συνέχισε στο ίδιο τέμπο και έγραψε ιστορία απέναντι στη Γερμανία του Κλοπ. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επικράτησε 1-0 της Γερμανίας, πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της νίκη απέναντι στα Πάντσερ.

Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη να πετυχαίνει το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο του «WWK Arena» και έδωσε συγχαρητήρια στους διεθνείς για τη μεγάλη τους επιτυχία, ενώ έσπευσε να αγκαλιάσει τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη σημαντική νίκη της Εθνικής.

Δείτε το video που ανέβασε η ΕΠΟ: