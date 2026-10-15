Η Εθνική Ελλάδος θα φιλοξενηθεί από την Ολλανδία και θα έχει στο πλευρό της τους οπαδούς της καθώς εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια.

Μετά τις εξαιρετικές επιδόσεις των πρώτων 4 αγωνιστικών του Nations League, η Εθνική Ελλάδος έχει μπροστά της άλλα δύο παιχνίδια κόντρα σε Ολλανδία (13/11) στο Άμστερνταμ και Σερβία στον Βόλο.

Για το πρώτο παιχνίδι, ο χρόνος που χρειάστηκε για να γίνουν... καπνός τα εισιτήρια ήταν απίστευτος. Μέσα σε περίπου 30 λεπτά, οι οπαδοί εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους ατμόσφαιρα στο «Johan Cruyff Arena».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που διατέθηκαν για τους φιλάθλους της Εθνικής Ομάδας ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Ολλανδία, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ, για την 5η αγωνιστική της League A του UEFA Nations League.

Πρόκειται για ακόμη ένα διαδοχικό sold out από τους φίλους της Εθνικής, οι οποίοι έχουν αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή τους στην ομάδα, καθώς είχαν εξαντλήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τα εισιτήρια, τόσο για τους εντός έδρας αγώνες με την Ολλανδία και τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη, όσο και για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ.

Η Εθνική Ομάδα θα έχει, για ακόμη μία φορά, στο πλευρό της τον κόσμο της, αυτή τη φορά στο Johan Cruijff ArenA του Άμστερνταμ, όπου οι φίλαθλοι θα στηρίξουν τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους διεθνείς σε ένα ακόμη σημαντικό ραντεβού στο UEFA Nations League».