Γιοβάνοβιτς: «Το ότι υποφέραμε ήταν αυτό που μας έδωσε τη νίκη»

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην κάμερα του Alpha μετά τη σπουδαία νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ.

Η Εθνική πέτυχε ακόμα μια νίκη επί ημερών Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς υπέταξε τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, χάρη στο «χρυσό» γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο Σέρβος Ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε στην κάμερα του Alpha μετά το ματς και στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του... υπέφερε για να πάρει αυτό το αποτέλεσμα.

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

«Είναι τεράστια νίκη για το ποδόσφαιρό μας, για το μέλλον του αλλά και για τη διοργάνωση. Έχουμε κάνει ένα ιδανικό ξεκίνημα με 2/2 νίκες έπειτα από δύο πολύ απαιτητικά παιχνίδια. Έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις στα δύο επόμενα παιχνίδια, τα οποία θα είναι επίσης πολύ δύσκολα, να ανεβάσουμε κι άλλο τις προσδοκίες.

Το βασικό σε αυτά τα παιχνίδια είναι να κερδίζεις και για να κερδίζεις πρέπει να υποφέρεις. Και μεις υποφέραμε. Ανταποκριθήκαμε καλά. Ήμασταν καλοί στο πρώτο μέρος, κυρίως ανασταλτικά, γιατί στην επίθεση ίσως και από δική μας αδυναμία δεν μπορέσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Κάτι που στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε, ήμασταν καλυτερoi στην επίθεση. Το ότι υποφέραμε ήταν αυτό που μας έδωσε τη νίκη».