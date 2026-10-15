Εθνική Ελλάδας: Στον «αέρα» τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ
Η Εθνική μας ομάδα έκανε μία πολύ καλή πορεία στην πρώτη της τετράδα αγώνων στην πρώτη κατηγορία του Nations League, καθώς παρέμεινε αήττητη με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες κόντρα στην Σερβία, την Γερμανία και την Ολλανδία.
Τώρα απομένουν μονάχα δύο αγώνες για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος αγώνων με την «Γαλανόλευκη» να αναμετριέται αρχικά με τους «Ορανιέ» στο Άμστερνταμ στις 13 Νοεμβρίου. Μάλιστα τα εισιτήρια για την αναμέτρηση αυτή τέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (15/10) σε κυκλοφορία και ήδη άρχισαν να εξαντλουνται.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:
Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους, μέχρις εξαντλήσεώς τους με καταληκτική ημερομηνία 10/11/2026 στις 17:00. Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας PAME ETHNIKI, στις ακόλουθες κατηγορίες:
|Κατηγορία εισιτηρίου
|Sector
|Τιμή
|1st category
|119
|95 €
|Away sectors
|415-417
|42 €
*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster.
Κανάλι πώλησης: PAME ETHNIKI
Τρόπος παραλαβής εισιτηρίου
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει επιβεβαιωτικό email της συναλλαγής και σε δεύτερο χρόνο ως και τις 10/11/2026 θα παραλάβει το/α εισιτήριό/ά του στο email που έχει δηλώσει.
Διευκρινίσεις
- Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του 1 εισιτήριο.
- Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν, θα πρέπει να κατέχουν εισιτήριο & να συνοδεύονται από ενήλικο κάτοχο εισιτηρίου.
- Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
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