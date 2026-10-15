Το μεσημέρι της Πέμπτης (15/10) τέθηκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Ελλάδας κόντρα στην Ολλανδία στο Άμστερνταμ για το UEFA Nations League.

Η Εθνική μας ομάδα έκανε μία πολύ καλή πορεία στην πρώτη της τετράδα αγώνων στην πρώτη κατηγορία του Nations League, καθώς παρέμεινε αήττητη με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες κόντρα στην Σερβία, την Γερμανία και την Ολλανδία.

Τώρα απομένουν μονάχα δύο αγώνες για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος αγώνων με την «Γαλανόλευκη» να αναμετριέται αρχικά με τους «Ορανιέ» στο Άμστερνταμ στις 13 Νοεμβρίου. Μάλιστα τα εισιτήρια για την αναμέτρηση αυτή τέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (15/10) σε κυκλοφορία και ήδη άρχισαν να εξαντλουνται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους, μέχρις εξαντλήσεώς τους με καταληκτική ημερομηνία 10/11/2026 στις 17:00. Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας PAME ETHNIKI, στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία εισιτηρίου Sector Τιμή 1st category 119 95 € Away sectors 415-417 42 €

*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster.

Κανάλι πώλησης: PAME ETHNIKI

Τρόπος παραλαβής εισιτηρίου

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει επιβεβαιωτικό email της συναλλαγής και σε δεύτερο χρόνο ως και τις 10/11/2026 θα παραλάβει το/α εισιτήριό/ά του στο email που έχει δηλώσει.

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