Μέσω ανάρτησής του στα social media, o Αχιλλέας Μπέος ενημέρωσε για την πορεία των εργασιών στο Πανθεσσαλικό, ενόψει του αγώνα της Ελλάδας με τη Σερβία για το Nations League (16/11).

Στο Πανθεσσαλικό στάδιο βρέθηκε να πραγματοποιεί... αυτοψία ο Αχιλλέας Μπέος, ούτως ώστε να παρατηρήσει και ο ίδιος την πορεία των εργασιών βελτίωσης του γηπέδου, που θα φιλοξενήσει το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία.

Η Γαλανόλευκη θα υποδεχθεί τους Σέρβους στην 6η και τελευταία αγωνιστική της Ελίτ Κατηγορίας του Nations League στις 16 Νοεμβρίου (21:450), σε έναν αγώνα που μπορεί να τη φέρει στα προημιτελικά του θεσμού.

Μάλιστα, στο βίντεο που ανέβασε στα social media, κ. Μπέος δήλωσε πως το γήπεδο ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρόκριση.