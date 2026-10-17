Εθνική Ελλάδας: Αυτοψία Μπέου στο Πανθεσσαλικό ενόψει Σερβίας (vid)
Στο Πανθεσσαλικό στάδιο βρέθηκε να πραγματοποιεί... αυτοψία ο Αχιλλέας Μπέος, ούτως ώστε να παρατηρήσει και ο ίδιος την πορεία των εργασιών βελτίωσης του γηπέδου, που θα φιλοξενήσει το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία.
Η Γαλανόλευκη θα υποδεχθεί τους Σέρβους στην 6η και τελευταία αγωνιστική της Ελίτ Κατηγορίας του Nations League στις 16 Νοεμβρίου (21:450), σε έναν αγώνα που μπορεί να τη φέρει στα προημιτελικά του θεσμού.
Μάλιστα, στο βίντεο που ανέβασε στα social media, κ. Μπέος δήλωσε πως το γήπεδο ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρόκριση.
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