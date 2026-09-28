Αστέρας Τρίπολης: «Μπράβο αρχηγέ! Μπράβο Ελλάδα!»
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Ο Αστέρας AKTOR συνεχάρη τον αρχηγό του, Δημήτρη Κουρμπέλη, για το ιστορικό γκολ που χάρισε τη νίκη στην Ελλάδα στην έδρα της Γερμανίας.
Η Ελλάδα θριάμβευσε στο Άουγκσμπουργκ, καθώς υπέταξε τη Γερμανία με 1-0 σε μια βραδιά που ανήκει στον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο αρχηγός του Αστέρα AKTOR ήρθε από τον πάγκο και πέτυχε το γκολ που έκρινε το τρίποντο για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Οι Αρκάδες με ανακοίνωση τους έστειλαν τα συγχαρητήρια τους τόσο στον captain της ομάδας, όσο και συνολικά στο αντιποσωπευτικό μας συγκρότημα.
Η ανάρτηση του Αστέρα AKTOR
«Μπράβο αρχηγέ! Μπράβο Ελλάδα!».
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