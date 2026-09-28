Κουρμπέλης: «Δεν έχω συνειδητοποιήσει τι καταφέραμε, αξίζουμε να παίζουμε μεγάλα παιχνίδια»
Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ήρθε από τον πάγκο στον αγώνα της Ελλάδας με τη Γερμανία και έγινε πρωταγωνιστής για την Εθνική, καθώς πέτυχε το γκολ της νίκης. Ο αρχηγός του Αστέρα AKTOR στις δηλώσεις του στον Alpha μίλησε για το θρίαμβο στο Άουγκσμπουργκ.
Οι δηλώσεις του Δημήτρη Κουρμπέλη
«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα σε μια πραγματικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Παλέψαμε σκληρά και υποφέραμε στον αγωνιστικό χώρο. Μόνο έτσι μπορείς να πάρεις αποτέλεσμα σε ομάδες τέτοιου επιπέδου.
Αξίζουμε να παίζουμε μεγάλα παιχνίδια και να βρεθούμε σε μεγάλη διοργάνωση. Γι’ αυτό δουλεύουμε. Μας περιμένουν δύο δύσκολα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία. Πάμε να τα κερδίσουμε.
Πιστεύω στις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Πρέπει να υποφέρεις για να παίξεις απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο. Συνεχίζουμε».
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