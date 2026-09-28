Γερμανία - Ελλάδα: Η βαθμολογία της BILD, ποιοί πήραν σχεδόν άριστα
Η Εθνική Ελλάδας έγραψε ιστορία μέσα στο Άουγκσμπουργκ το βράδυ της Κυριακής (27/9), καθώς χάρη στο «χρυσό» γκολ του Κουρμπέλη στο 74' νίκησε με 0-1 τη Γερμανία και έκανε το 2/2 στη League του Nations League.
Οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εκτέλεσαν άψογα το αμυντικό τους πλάνο και «χτύπησαν» στο φινάλε εκείνους του Γιούργκεν Κλοπ, που έκανε εντός έδρας ντεμπούτο με το αριστερό στον πάγκο των Πάντσερ.
Στο πλαίσιο αυτό, η BILD έκανε την καθιερωμένη βαθμολόγηση μετά το φινάλε του αγώνα. Στο σύστημα του κορυφαίου γερμανικού μέσου, το 1 αποτελεί το «άριστα», ενώ το 6 είναι η χειρότερη δυνατή βαθμολόγηση. Βάσει αυτού, από την Ελλάδα ξεχώρισαν με 2 οι Τζολάκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Καρέτσας και ο σκόρερ Κουρμπέλης, ενώ ίδιο βαθμό είδε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Αντίθετα, από πλευράς Πάντσερ δεν υπήρξε κανείς με το συγκεκριμένο (2) νούμερο, με τους περισσότερους να κινούνται μεταξύ 3 και 5, ενώ ο Κλοπ είδε... τεσσάρι.
🇩🇪🇬🇷 Player ratings [@BILD] pic.twitter.com/yTCh2bAk1G— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 27, 2026
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