«Πάγωσε» το Άουγκσμπουργκ η Ελλάδα με τον Κλοπ να γράφει αρνητικό ρεκόρ, καθώς δεν ήταν μόνο η πρώτη ήττα του στο πάγκο των Πάντσερ αλλά και η πρώτη της Γερμανίας κόντρα στη Γαλανόλευκη.

Μόνο εύκολη δεν ήταν η αποστολή του Κλοπ και ήξερε ότι έπρεπε να σηκώσει μανίκια, αναλαμβάνοντας μια Εθνική Γερμανίας, όπου τα τελευταία χρόνια έχει χάσει την αίγλη της.

Μετά τον πρώτο της αποκλεισμό από τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής από την Παραγουάη, τα Πάντσερ ήξεραν πως ήθελαν μια... αλλαγή. Ο Κλοπ είναι μια τρομερή επιλογή, όμως και αυτός επί των ημερών του έζησε μια αρνητική στιγμή για τη Μάνσαφτ, καθώς η Γερμανία ηττήθηκε στην έδρα της από το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Κατά τη διάρκεια του ματς μόνο ήρεμος δεν ήταν ο Γερμανός τεχνικός, ειδικά στις στιγμές που ο Τζολάκης ήταν κάτι παραπάνω από καθοριστικός. Ο κρητικός τερματοφύλακας έσβησε κάθε όνειρο των γηπεδούχων και κράτησε ανέπαφη την εστία του. Τη στιγμή που ο αρχηγός του Αστέρα Τρίπολης βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα στο 74' το αγχος χτύπησε... κόκκινο. Ο άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ δεν μπόρεσε να βγάλει άσους από τα μανίκια του και η Γερμανία γνώρισε την πρώτη της ήττα από τη Γαλανόλευκη.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Κλοπ κάποιες μέρες πριν είχε πλέξει το εγκώμιο για τη νέα φουρνιά της Εθνικής Ελλάδας.... Θυμίζουμε πως η Γαλανόλευκη έχει ένα ακόμη «ραντεβού» με τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου στην Τούμπα (Live από το Gazzetta)