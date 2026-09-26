Κλοπ: «Χρυσή γενιά η Ελλάδα, λατρεύω τον Τσιμίκα»

Ο τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας Γιούργκεν Κλοπ έδειξε τον σεβασμό του για την Εθνική Ελλάδας. Αποστολή στο Άουγκσμπουργκ Γιώργος Σακελλαρίου.

Ο Γιούργκεν Κλοπ στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Εθνική ομάδα, το βράδυ της Κυριακής στο Άουγκσμπουργκ (21:45), έδειξε τον σεβασμό του για το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

«Ξεχωρίζω φυσικά τον Κώστα Τσιμίκα. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά με τον Κώστα. Κάναμε μερικά φανταστικά πράγματα μαζί. Είδατε και τη σέντρα του στο γκολ της νίκης με τη Σερβία. Είναι πολύ καλός παίκτης και διασκεδαστικός τύπος».

Για την Εθνική ομάδα συνολικά και το δυνατό της σημείο ο Κλοπ είπε: «Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την Εθνική Ελλάδας. Κανείς Γερμανός δημοσιογράφος δεν με ρώτησε για τον αντίπαλο, αλλά εγώ σέβομαι την ανάπτυξη της Ελλάδας.

Έχει τον Τζόλη, τον Παυλίδη, πολύ ταλέντο. Στην επίθεση το βλέπεις ότι ξεχωρίζει. Ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η επίθεσή της είναι το δυνατό της σημείο. Είναι γρήγορη και καλά συντονισμένη. Είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα».

Σ' ερώτηση αν κάνει κάποια σύγκριση με το φιλικό για το Euro 2024 κόντρα στην Ελλάδα απάντησε: «Δεν υπάρχεικαμία σχέση. Εκείνο ήταν ματς προετοιμασίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτός είναι ένας αγώνας του Nations League».

Ο Κλοπ μίλησε επίσης:

Για τον Αντεγέμι: «Είχε μερικές χαμένες ευκαιρίες εναντίον της Ολλανδίας. Ο Καρίμ είναι ένας νεαρός παίκτης που χρειάζεται ακόμα να εξελιχθεί. Είχε και κάποιες πολύ καλές στιγμές με την Ολλανδία. Γνωρίζω λίγους ανθρώπους που, όταν τρέχουν προς την μπάλα, έχουν ακόμα την ελευθερία να επιλέξουν δεξιά ή αριστερά. Σε κάθε περίπτωση, η Γερμανία πρέπει ακόμα να μάθει πώς να αξιοποιεί την κορυφαία ποιότητα κάθε παίκτη».

Για τους οπαδούς: «Είναι κάτι περισσότερο από απλή νοσταλγία για το γήπεδο. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο έχει δραματικό αντίκτυπο στην απόδοση. Όταν οι σωστοί οπαδοί ξεσηκώνονταιείναι όρθιοι, είναι εξαιρετικό, έχει τεράστια επιρροή».

Για τις συναντήσεις με την ομοσπονδία: «Έχουν γίνει ατελείωτες συναντήσεις, αλλά οι αγώνες είναι αυτοί που μετράνε. Τι πήραμε από το προηγούμενο παιχνίδι; Τι θα πάρουμε σε αυτό το παιχνίδι;».

Για την αγάπη στο πρόσωπό του: «Ήταν πάντα υπερβολική. Δεν μπορώ να το αποτρέψω, δεν το σκέφτομαι».

Για τον Βιρτς: «Ο Βιρτς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο, αλλά ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι τέτοιος που τα πράγματα δεν είναι ποτέ αρκετά γρήγορα για τους ανθρώπους...».