Τζολάκης: «Ήταν ομαδική δουλειά, πρέπει να παραμείνουμε προσγειωμένοι»

Όσα είπε ο Κωνσταντής Τζολάκης μετά τη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδας μέσα στη Γερμανία.

Ένας από τους πιο καθοριστικούς παίκτες για το μεγάλο διπλό της Ελλάδας στο Άουγκσμπουργκ επί της Γερμανίας ήταν ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος μίλησε στον Alpha και τόνισε ότι παρά το εξαιρετικό ξεκίνημα στο Nations League άπαντες θα πρέπει να παραμείνουν προσγειωμένοι.

«Πανηγυρίζουμε για τους έξι βαθμούς και τις δύο νίκες. Πρέπει να ξεκουραστούμε για την Πέμπτη με την Ολλανδία. Ήταν ομαδική δουλειά, στο πρώτο μέρος αφήσαμε την μπάλα στους Γερμανούς, στο δεύτερο δημιουργήσαμε, σκοράραμε ένα όμορφο γκολ. Έντεκα κάνουν επίθεση, έντεκα άμυνα», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Εμείς έχουμε ως πρωταρχικό στόχο την τρίτη θέση. Ό,τι καλύτερο καταφέρουμε θα είναι ευπρόσδεκτο, όμως πρέπει να παραμείνουμε προσγειωμένοι».