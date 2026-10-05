«Πυρά» Ματέους προς Κλοπ: «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, λάθος η κλήση 44 παικτών»

Ο Λόταρ Ματέους εξαπέλυσε βολές κατά του Γιούργκεν Κλοπ και τόνισε πως η Γερμανία πλήρωσε το τίμημα για την κλήση 44 παικτών.

Δυσαρέσκεια επικρατεί στη Γερμανία για την πορεία της εθνικής ομάδας στο Nations League, με τη νέα απώλεια βαθμών και το 0-0 απέναντι στην Ελλάδα να ρίχνει ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά.

Ήδη η οι πρώτες «φωνές» κατά του Γιούργκεν Κλοπ και των αποφάσεων του δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους, με τον Λόταρ Ματέους συγκεκριμένα να αφήνει αιχμές για τον πρώην τεχνικό της Λίβερπουλ.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ και κάτοχος της Χρυσής Μπάλας του 1990 ξεκαθάρισε πως οι Γερμανοί δεν νοείται να είναι ικανοποιημένοι από τη συγκομιδή βαθμών που έχουν συγκεντρώσει, τονίζοντας πως η «Μάνσαφτ» πληρώνει το τίμημα για την κλήση 44 ποδοσφαιριστών.

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι και η Γερμανία πληρώνει το τίμημα για τους 44 παίκτες. Σε γενικές γραμμές, ήταν ξεκάθαρο ότι πολλά στοιχεία του παιχνιδιού τους δεν βρίσκονταν ακόμη σε πλήρη αρμονία. Δυστυχώς, οι βαθμοί που συγκεντρώσαμε δεν ήταν στο απαιτούμενο επίπεδο. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από τη συγκομιδή βαθμών» τόνισε χαρακτηριστικά.

