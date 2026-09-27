Γερμανία - Ελλάδα: O Κουρμπέλης ήρθε από τον πάγκο και άνοιξε το σκορ
Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ήταν συγκλονιστικός στο παιχνίδι της Ελλάδας με τη Σερβία και στον αγώνα με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ μπορεί να μη ξεκίνησε αλλά κατάφερε να γίνει ξανά πρωταγωνιστής με την Εθνική.
O αρχηγός του Αστέρα AKTOR πέρασε ας αλλαγή στο ματς στο 59' αντί του Ζαφείρη και στο 74' δικαίωσε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς έδωσε προβάδισμα στου Γαλανόλευκους.
Ο Παυλίδης άνοιξε την μπάλα στον Τζόλη, ο οποίος έκανε το γύρισμα προς τον 32χρονο Αρκά μέσο, ο οποίος έκανε μια προσποίηση και με συρτό σουτ έκανε το 0-1, με το 4ο γκολ του σε 56 εμφανίσεις με το εθνόσημο.
Το γκολ του Κουρμπέλη για το 0-1
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