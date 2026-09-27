Γερμανία - Ελλάδα: Ο Ιωαννίδης σπατάλησε ανεπανάληπτη ευκαιρία
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Στο 67' η Εθνική Ελλάδας έχασε φοβερή ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα απέναντι στη Γερμανία με τον Φώτη Ιωαννίδη.
Ανεπανάληπτη ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα στο Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Γερμανία έχασε η Εθνική μας στο 67' με τον Ιωαννίδη.
Ο Παυλίδης έκλεψε από τον Κίμιχ και πάσαρε στον Ιωαννίδη, ο οποίος είχε τον χρόνο να σημαδέψει τη γωνία και να σκοράρει αλλά πλάσαρε δίπλα από το κάθετο.
@Photo credits: INTIME
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