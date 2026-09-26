Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, σας μεταφέρει τους συγκλονιστικούς αριθμούς του Δημήτρη Κουρμπέλη στη νίκη της Εθνικής Ελλάδος κόντρα στη Σερβία.

Η «αθόρυβη» δουλειά που έκανε ο άξονας της Εθνικής Ελλάδος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο διπλό της χώρας μας στην έδρα της Σερβίας (2-1) με τους Ζαφείρη και Κουρμπέλη να τα πηγαίνουν περίφημα.

Ειδικά ο δεύτερος, ωστόσο, έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του με το εθνόσημο. Αυτό το μαρτυρούν οι αριθμοί του στο συγκεκριμένο ματς, οι οποίοι πραγματικά ήταν εξωπραγματικοί και δείχνουν με κάθε τρόπο το πόσο ρόλο έπαιξε στη νίκη της χώρας μας.

Το Gazzetta, με την πολύτιμη βοήθεια του Wyscout, σας μεταφέρει αναλυτικά όλα όσα έκανε ο Έλληνας χαφ του Αστέρα AKTOR και το πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του τόσο στο κομμάτι της κυκλοφορίας όσο και στο ανασταλτικό.

Ήταν πραγματικά... παντού

Μία γρήγορη ματιά στο heatmap επαληθεύει τον παραπάνω τίτλο. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης, όπως και ο Χρήστος Ζαφείρης, είχε άπειρο τρέξιμο και αρκετά χιλιόμετρα να διανύσει κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα έπαιζε με ένα σχηματισμό 4-4-2 έκανε ακόμα μεγαλύτερο τον βαθμό δυσκολίας για τα δύο χαφ απέναντι στον άξονα της Σερβίας, καθώς θα έπρεπε να καλύπτουν ακόμα περισσότερους χώρους στη μεσαία γραμμή αλλά και στα πλάγια.

Εν τέλει, σε 97 λεπτά αγώνα, ο Κουρμπέλης υπηρέτησε με τον καλύτερο τρόπο τον ρόλο και το πλάνο του Γιοβάνοβιτς καλύπτοντας αρκετά χιλιόμετρα μαζί με τον Ζαφείρη, εξού και το γεγονός ότι έκανε καλούς αριθμούς τόσο στο αμυντικό όσο και στο κυκλοφοριακό κομμάτι.

Το heatmap του Κουρμπέλη κόντρα στη Σερβία

Το αδιανόητο ποσοστό επιτυχίας στις μεταβιβάσεις του

Η δουλειά του χαφ μόνο εύκολη δεν είναι. Ειδικά όταν λαμβάνεις τόσες φορές την μπάλα σε ένα ματς που σε επιβάλλει να γίνεις ο συνδετικός κρίκος για να περάσει από την άμυνα στην επίθεση.

Ο Κουρμπέλης ήταν σχεδόν... αλάνθαστος. Στην κυριολεξία έκανε μόλις δύο λάθος πάσες από τις συνολικά 64 που επιχείρησε (!) με ποσοστό ευστοχίας στο 97%.

Παράλληλα μέτρησε 5/6 μεγάλες μπαλιές αλλά το άξιο αναφοράς βρίσκεται στη βοήθεια που πρόσφερε στη μεσοεπιθετική γραμμή της Ελλάδας καθώς από τις 64 πάσες, οι 14 ήταν στο επιθετικό τρίτο του αντιπάλου και το απίστευτο της υπόθεσης είναι ότι ο Έλληνας χαφ μέτρησε 100% επιτυχία (!) στις συγκεκριμένες μεταβιβάσεις.

Μάλιστα, οι μετρήσεις του Wyscout έδειξαν ότι ο «Κούρμπε» έχασε μόλις τέσσερις φορές την μπάλα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Οι πάσες του Δημήτρης Κουρμπέλη κόντρα στη Σερβία

«Βράχος» στη μεσαία γραμμή

Δεν είναι η συνέπεια του στο κομμάτι της κυκλοφορίες αλλά και τα αμυντικά χαρακτηριστικά που έβγαλε στον αγωνιστικό χώρο ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο Έλληνας χαφ ήταν άρτιος στα αμυντικά του καθήκοντα και ουκ ολίγες φορές δήλωσε παρών με μονομαχίες και ανακτήσεις της μπάλας.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος ποδοσφαιριστής έδωσε 13 μονομαχίες στα 97 λεπτά που αγωνίστηκε, βγαίνοντας νικητής στις 6 από αυτές ενώ είχε και 1/3 μονομαχίες στο ψηλό παιχνίδι.

Παράλληλα κατάφερε να ανακτήσει την μπάλα 11 φορές με τις 3 από αυτές να συμβαίνουν στο αντίπαλο μισό του γηπέδου, βοηθώντας με την πλευρά του στο μπλοκάρισμα της κυκλοφορίας από τους Σέρβους.

Από εκεί και πέρα, είχε τέσσερις αναχαιτήσεις της μπάλας, επενέβη τρεις φορές για να «καθαρίσει» τον κίνδυνο ενώ υπέπεσε σε μόλις ένα φάουλ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Μία εμφάνιση που ήρθε σε... κόντρα από το κλίμα που επικρατούσε γύρω του πριν την έναρξη του αγώνα και δικαιολόγησε ακόμα καλύτερα την επιλογή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τον έχει στο αρχικό σχήμα.