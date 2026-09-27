Εθνική Ελλάδας: Ποιους έκοψε ο Γιοβάνοβιτς από την αποστολή κόντρα στη Γερμανία
Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αρχική ενδεκάδα της Ελλάδας στον αγώνα με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης για τη 2η αγωνιστική του Nations League.
Στις κλήσεις του Σέρβου Ομοσπονδιακού τεχνικού βρίσκονται 26 ποδοσφαιριστές και συνεπώς σε όλα τα ματς θα πρέπει να μένουν εκτός τρεις από την τελική 23αδα. Σε σχέση με τις επιλογές στο ματς με τη Σερβία ο έμπειρος κόουτς προχώρησε σε μια αλλαγή.
Όπως και στο Βελιγράδι ο Νεκτάριος Τριάντης και ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης δεν θα είναι στον πάγκο, εν αντιθέσει με τον Ανδρέα Ντόι, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή αντί του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.
Στον πάγκο είναι οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ντόι, Κουρμπέλης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Κωστούλας, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Κυριακόπουλος, Μουζακίτης.
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