Εθνική Ελλάδας: Τρέλα για τη γαλανόλευκη πάνω από 5.000 στο Άουγκσμπουργκ

Γιώργος Σακελλαρίου
Εθνική Ελλάδας: Τρέλα για τη γαλανόλευκη πάνω από 5.000 στο Άουγκσμπουργκ

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Περισσότεροι από 5.000 Έλληνες φίλαθλοι βρίσκονται στο Άουγκσμπουργκ για τον αγώνα της Εθνικής. Αποστολή στη Γερμανία: Γιώργος Σακελλαρίου

Έντονο γαλανόλευκο χρώμα θα έχει η WWK Arena στον αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία για τη 2η αγωνιστική του Nations League, καθώς περισσότεροι από 5.000 Έλληνες φίλαθλοι θα δώσουν δυναμικό παρών.

Πέρα από τους 2.000 οργανωμένους φίλους του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ταξίδεψαν στο Άουγκσμπουργκ χιλιάδες ομογενείς με αυτοκίνητα από άλλες γερμανικές πόλεις, όπως το Μόναχο, τη Στουτγκάρδη και το Ντίσελντορφ.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    UEFA NATIONS LEAGUE Τελευταία Νέα