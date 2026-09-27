Εθνική Ελλάδας: Τρέλα για τη γαλανόλευκη πάνω από 5.000 στο Άουγκσμπουργκ
Έντονο γαλανόλευκο χρώμα θα έχει η WWK Arena στον αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία για τη 2η αγωνιστική του Nations League, καθώς περισσότεροι από 5.000 Έλληνες φίλαθλοι θα δώσουν δυναμικό παρών.
Πέρα από τους 2.000 οργανωμένους φίλους του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ταξίδεψαν στο Άουγκσμπουργκ χιλιάδες ομογενείς με αυτοκίνητα από άλλες γερμανικές πόλεις, όπως το Μόναχο, τη Στουτγκάρδη και το Ντίσελντορφ.
👀Από Μόναχο Στουτγκάρδη εκατοντάδες με αυτοκίνητα κ Ντύσσελντορφ pic.twitter.com/B68efgaOeC— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 27, 2026
🔵⚪️ Εθνική Ελλάδας: Τρέλα για τη γαλανόλευκη πάνω από 5.000 στο Άουγκσμπουργκ pic.twitter.com/X96MP7QkGE— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 27, 2026
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