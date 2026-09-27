Εθνική Ελλάδας: Η ενδεκάδα εναντίον της Γερμανίας
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε δύο αλλαγές στην ενδεκάδα για το αποψινό ματς με τη Γερμανία, σε σχέση με την αναμέτρηση στο Βελιγράδι την περασμένη Πέμπτη. Ο τεχνικός της Εθνικής δίνει ανάσες στον Κουρμπέλη, ο οποίος ήταν εκπληκτικός στο ματς με τη Σερβία και ξεκινάει τον Ανδρούτσο με τον Ζαφείρη στη μεσαία γραμμή.
Στην επίθεση το «θωρηκτό» του Παναθηναϊκού, ο Ανδρέας Τεττέη θα πάρει τη θέση του Μπάμπη Κωστούλα. Για την Εθνική μας ομάδα, λοιπόν, ο Τζολάκης ξεκινάει στο τέρμα, δεξί μπακ θα είναι ο Βαγιαννίδης και αριστερό ο Τσιμίκας. Στόπερ θα είναι οι Μαυροπάνος, Ρέτσος.
Στα χαφ ο Γιοβάνοβιτς επέλεξε τον Ανδρούτσο αντί του Κουρμπέλη με παρτενέρ τον Ζαφείρη, ενώ στο αριστερό άκρο της επίθεσης θα βρίσκεται ο Τζόλης, δεξιά ο Καρέτσας και ο Τεττέη κοντά στον Παυλίδη.
Μιλώντας στον Alpha ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν από την έναρξη του αγώνα σχετικά με τις αλλαγές του, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είπε: «Είχαμε κάποια προβλήματα και με χτυπήματα από το προηγούμενο ματς και αποφάσισα να κάνω κάποιες αλλαγές».
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άφησε εκτός τους Κουλιεράκη, Κυζιρίδη, Τριάντη, ενώ στον πάγκο βρίσκονται οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ντόι, Κουρμπέλης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Κωστούλας, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Κυριακόπουλος, Μουζακίτης.
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