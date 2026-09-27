Όλα τα σενάρια για την ενδεκάδα της Εθνικής κόντρα στη Γερμανία. Αποστολή στο Άουγκσμπουργκ Γιώργος Σακελλαρίου.

Ένα σπουδαίο παιχνίδι δίνει απόψε η Εθνική ομάδα με αντίπαλο τη Γερμανία στην WWK Arena του Άουγκσμπουργκ (21:45).

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά τη νίκη επί της Σερβίας στο Βελιγράδι, θέλει φυσικά να παρατάξει μία δυνατή ενδεκάδα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά και να κρατήσει φρέσκους τους παίκτες εν όψει των επόμενων δύο επίσης πολύ απαιτητικών αγώνων με την Ολλανδία (1/10) και το συγκρότημα του Γιούργκεν Κλοπ (4/10) στην Τούμπα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν θα προχωρήσει σε πολλές αλλαγές. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα επιμείνει στο 4-4-2 κόντρα σ' ένα μεγαθήριο ή θα αλλάξει τη διάταξη. Κυρίως σε 4-3-3. Το να παίξει με τριάδα στην άμυνα και τους Ρέτσο, Μαυροπάνο, Μιχαηλίδη στο αρχικό σχήμα, δεν αποκλείεται, αλλά δεν συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Αν ο Γιοβάνοβιτς επιλέξει τετράδα, μοιάζει δύσκολο να μην ξεκινήσει και πάλι ο Ρέτσος.

Όπως και να έχει, στο τέρμα θα είναι ο Τζολάκης, στο δεξί άκρο της άμυνας ο Βαγιαννίδης είναι και πάλι το φαβορί έναντι του Σάλιακα, ο οποίος έχει αγωνιστεί στη Γερμανία και γνωρίζει τη νοοτροπία των αντιπάλων. Ο μπακ του Ολυμπιακού μπορεί να μπει αλλαγή βέβαια, για να διατηρηθεί φρέσκος ο Βαγιαννίδης. Αριστερό μπακ θα είναι ο Τσιμίκας.

Στα χαφ θα είναι σίγουρα ο Κουρμπέλης, ο οποίος έκανε καταπληκτικό παιχνίδι στη Σερβία και ο Ζαφείρης. Αν ο Γιοβάνοβιτς επιλέξει σχήμα με τρεις φαβορί φαντάζει ο Ανδρούτσος, που μπήκε αλλαγή στο Βελιγράδι, έναντι του πιο δημιουργικού Μουζακίτη και του πιο αμυντικογενή, αλλά και πιο ικανού στο ψηλό παιχνίδι Τριάντη.

Αριστερά στην επίθεση θα είναι ο Τζόλης, δεξιά λογικά ο Καρέτσας και στην κορυφή ο Παυλίδης. Ερωτηματικό αποτελεί και πάλι το ποιος θα πλαισιώνει τον φορ της Μπενφίκα. Ο Κωστούλας έδειξε καλά στην τελευταία προπόνηση, μετά τα ράμματα που έκανε στο δεξί πόδι, εξαιτίας του χτυπήματος που δέχθηκε με τη Σερβία. Ο 19χρονος επιθετικός της Μπράιτον είναι δυνατός και ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού της Γερμανίας, αλλά το ίδιο ισχύει και για τον Τεττέη.

Δύο παιδιά με δύναμη, ικανά στο πρέσινγκ και με ισορροπία τόσο χαμηλά, όσο και στις εναέριες μονομαχίες. Σ' αυτό το κομμάτι, στον αέρα, ο Κωστούλας, φαντάζει λίγο καλύτερος και κόντρα σε μία ομάδα όπως η Γερμανία, που παραδοσιακά έχει ψηλά και δυνατά κορμιά, μπορεί να παίξει ρόλο και στην απόφαση του Γιοβάνοβιτς, ποιος θα ξεκινήσει.

Σ' αυτό το παιχνίδι, πάντως, επειδή πολύ δύσκολα ο Γιοβάνοβιτς θα χρησιμοποιήσει και πάλι και τους πέντε φορ που έχει στη διάθεσή του, αναμένεται να δούμε και ορισμένους, άλλους ποδοσφαιριστές, όπως οι Κυριακόπουλος, Μασούρας, Μουζακίτης, Σάλιακας, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στο Βελιγράδι.