Ο προπονητής της Ιρλανδίας, Χάιμιρ Χάλγκριμσον, απολογήθηκε για τις δηλώσεις του περί της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ, τονίζοντας πως η λέξη που χρησιμοποίησε ήταν λανθασμένη.

Η Ιρλανδία θα αντιμετωπίσει σήμερα (27/09, 21:45) στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας το Ισραήλ για τη 2η αγωνιστική του Nations League, σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο αγώνα, ο οποίος είχε δημιουργήσει εντάσεις πολύ πριν από την έναρξη του.

Μάλιστα, υπήρχαν αναφορές ότι αρκετοί παίκτες της Ιρλανδίας είχαν αρνηθεί να αγωνιστούν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, εξαιτίας των όσων συμβαίνουν στην Γάζα, ωστόσο το ματς θα γίνει κανονικά, με μοναδική απουσία τον τερματοφύλακα της φιλοξενούμενης χώρας, Γκάβιν Μπαζούνου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στην προπόνηση της ομάδας του και απ΄ότι φαίνεται επέλεξε να μην συμμετάσχει στην αναμέτρηση.

Η στάση των παικτών της Ιρλανδίας έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις του Ισραήλ, το οποίο κάνει λόγο για υποκρισιά, όπως αντιδράσεις είχε προκαλέσει πριν από περίπου μία εβδομάδα η δήλωση του ομοσπονδιακού προπονητή της χώρας, Χάιμιρ Χάλγκριμσον, που σημείωσε ότι «δεν παίζει με τη γενοκτονία, αλλά απέναντι στη γενοκτονία», προσθέτοντας πως δική του δουλειά είναι να ασχολείται με το ποδόσφαιρο.

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη της σημερινής αναμέτρησης ωστόσο, ο Ισλανδός τεχνικός επέλεξε να απολογηθεί για την δήλωση του αυτή, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως ο όρος γενοκτονία ήταν μία βαριά και λανθασμένη λέξη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χάλγκριμσον:

«Σίγουρα χρησιμοποίησα μια βαριά λέξη. Για να το εξηγήσω ίσως σε όλους, ξέρω ότι τα ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης γνωρίζουν όλη την ιστορία. Από την κλήρωση τον Φεβρουάριο, ανεξάρτητα από το ποιον παίξαμε, αυτό το θέμα ήταν πάντα στην ημερήσια διάταξη σε κάθε συνέντευξη Τύπου μας. Υπάρχει τεράστια υποστήριξη για την Παλαιστίνη στην Ιρλανδία, πιθανώς η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Και από την κλήρωση, έχουν υπάρξει διαμαρτυρίες κατά της διεξαγωγής αυτού του αγώνα».

«Από την πρώτη μέρα, υπήρξαν διαμαρτυρίες στην Ιρλανδία κατά της διεξαγωγής αυτού του αγώνα. Αυτή είναι μια πίεση που θα νιώσουν οι παίκτες και η ομοσπονδία. Ένιωσα πώς αυτή η πίεση μεγάλωνε μέρα με τη μέρα και τώρα έχει σχεδόν φτάσει σε κρίσιμο σημείο. Το σύνθημα της καμπάνιας που είναι γραμμένο στο πανό της είναι «μην παίζετε με...» με αυτήν ακριβώς τη λέξη. Έτσι, όταν είπα αυτό που είπα, και θα το επαναλάβω ξανά, χρησιμοποίησα μια βαριά και λάθος λέξη. Λέω μόνο ότι, μπαίνοντας στο γήπεδο, δεν αποδεχόμαστε αυτό που συμβαίνει. Αν ένας παίκτης μπει στο γήπεδο αύριο, δεν σημαίνει ότι αποδέχεται, υποστηρίζει ή συμφωνεί με οτιδήποτε έχει συμβεί στη Γάζα. Αυτή είναι ήδη μια δήλωση».

«Δεν παίζουμε μαζί με κάποιον, παίζουμε εναντίον κάποιου. Και αν μπορώ να μεταφέρω τα συναισθήματα των παικτών και να απαντήσω στην ερώτηση σχετικά με την προστασία των παικτών, αισθάνονται ότι κάνουν κάτι λάθος παίζοντας αυτόν τον αγώνα υπό την πίεση της Ιρλανδίας. Και είναι άσχημο συναίσθημα όταν πιέζεσαι από τους δικούς σου ανθρώπους, για τους οποίους θέλεις να παίξεις. Γι' αυτό θέλουμε απλώς να καταστήσουμε σαφές ότι δεν υποστηρίζουμε τίποτα από όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Παίζουμε αυτόν τον αγώνα επειδή αυτοί είναι οι κανόνες του παιχνιδιού μας. Παίζουμε αυτόν τον αγώνα επειδή αυτοί είναι οι κανόνες της διοργάνωσης στην οποία συμμετέχουμε. Και αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εδώ. Θέλουμε να σεβαστούμε αυτούς τους κανόνες».

