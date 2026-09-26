Η αναμέτρηση της Ιρλανδίας με το Ισραήλ θα διεξαχθεί κανονικά, με τον Μπαζούνου πάντως να απέχει από την προπόνηση που έγινε με μεγάλη καθυστέρηση.

Κανονικά αναμένεται να διεξαχθεί την Κυριακή (27/9) η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ιρλανδία και Ισραήλ για τη League B του Nations League, καθώς οι Ιρλανδοί ποδοσφαιριστές αποφάσισαν να κατέβουν κανονικά.

Τις τελευταίες ώρες υπήρχε αναβρασμός αναφορικά με το μέλλον του αγώνα, καθώς αρκετοί παίκτες του Έιρε είχαν αμφιβολίες για το αν θέλουν να αντιμετωπίσουν τους Ισραηλινούς, στη σκιά όσων έχουν συμβεί στη Γάζα. Στις συζητήσεις αυτές είχε σημαντικό ρόλο ο Γκάβιν Μπαζούνου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε εντέλει στην προπόνηση της ομάδας του - η οποία ξεκίνησε με 5,5 ώρες καθυστέρηση, λόγω των διαβουλεύσεων.

Οι πληροφορίες ανέφεραν πως συνολικά τουλάχιστον πέντε παίκτες είχαν εκφράσει την επιθυμία τους να μην αγωνιστούν απέναντι στο Ισραήλ, πριν παρθεί εντέλει η απόφαση να κατέβει η ομάδα κανονικά στην αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας. Σημειώνεται πως μετά την προπόνηση θα γίνει πιθανότατα και η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, που ήταν να γίνει το πρωί αλλά αναβλήθηκε.