Ιρλανδία: Κανονικά θα γίνει το ματς με το Ισραήλ
Κανονικά αναμένεται να διεξαχθεί την Κυριακή (27/9) η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ιρλανδία και Ισραήλ για τη League B του Nations League, καθώς οι Ιρλανδοί ποδοσφαιριστές αποφάσισαν να κατέβουν κανονικά.
Τις τελευταίες ώρες υπήρχε αναβρασμός αναφορικά με το μέλλον του αγώνα, καθώς αρκετοί παίκτες του Έιρε είχαν αμφιβολίες για το αν θέλουν να αντιμετωπίσουν τους Ισραηλινούς, στη σκιά όσων έχουν συμβεί στη Γάζα. Στις συζητήσεις αυτές είχε σημαντικό ρόλο ο Γκάβιν Μπαζούνου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε εντέλει στην προπόνηση της ομάδας του - η οποία ξεκίνησε με 5,5 ώρες καθυστέρηση, λόγω των διαβουλεύσεων.
Οι πληροφορίες ανέφεραν πως συνολικά τουλάχιστον πέντε παίκτες είχαν εκφράσει την επιθυμία τους να μην αγωνιστούν απέναντι στο Ισραήλ, πριν παρθεί εντέλει η απόφαση να κατέβει η ομάδα κανονικά στην αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας. Σημειώνεται πως μετά την προπόνηση θα γίνει πιθανότατα και η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, που ήταν να γίνει το πρωί αλλά αναβλήθηκε.
Ireland players emerge for training - five and a quarter hours after the scheduled time— Daniel McDonnell (@McDonnellDan) September 26, 2026
Caoimhin Kelleher and Max O’Leary the only two goalkeepers present with Gavin Bazunu back in the team hotel pic.twitter.com/cg9WiqsjJv
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