Ισραήλ - Ιρλανδία: Ο αρχηγός των φιλοξενούμενων φίλησε το μαύρο περιβραχιόνιο, εις μνήμην των θυμάτων της Γάζας (vid)
Ολοκληρώθηκε, ευτυχώς δίχως παρατράγουδα το πολυ-συζητημένο παιχνίδι του Ισραήλ με την Ιρλανδία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Nations League.
Η εν λόγω αναμέτρηση είχε απειληθεί ακόμη και με μποϊκοτάζ από τους φιλοξενούμενους, με τον τερματοφύλακά τους, Γκάβιν Μπαζουνού να αρνείται να αγωνιστεί και τη θέση του να παίρνει ένας χαφ, ο Τζίμι Νταν, που δηλώθηκε ως τρίτος κίπερ!
Στο αγωνιστικό, οι Ιρλανδοί επικράτησαν εύκολα με 0-3, σκορ που διαμορφώθηκε από το 25ο λεπτό, όταν ο Τζακ Μόιλαν σημείωσε το τρίτο γκολ. Μάλιστα, ο αρχηγός των φιλοξενούμενων προέβει σε μια συμβολική κίνηση, φιλώντας (κατά τον πανηγυρισμό) το μαύρο περιβραχιόνιο, ως ένδειξη φόρου τιμής στα θύματα της Γάζας.
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🇮🇪💪 Ireland thumped Israel in their clash, and Jack Moylan celebrated his goal pointedly after a fractious lead-in to the match 📺 WATCH short and extended @UEFA Nations League highlights via beIN SPORTS CONNECT 👉 https://t.co/vgsGj3JAaf pic.twitter.com/Z4qLgNwPAv— beIN SPORTS (@beINSPORTS_AUS) September 28, 2026
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