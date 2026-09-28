Ο Τζακ Μόιλαν, αρχηγός της Ιρλανδίας, φίλησε το μαύρο περιβραχιόνιο, τιμώντας τα θύματα της Γάζας, στο 0-3 της ομάδας του επί του Ισραήλ.

Ολοκληρώθηκε, ευτυχώς δίχως παρατράγουδα το πολυ-συζητημένο παιχνίδι του Ισραήλ με την Ιρλανδία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Nations League.

Η εν λόγω αναμέτρηση είχε απειληθεί ακόμη και με μποϊκοτάζ από τους φιλοξενούμενους, με τον τερματοφύλακά τους, Γκάβιν Μπαζουνού να αρνείται να αγωνιστεί και τη θέση του να παίρνει ένας χαφ, ο Τζίμι Νταν, που δηλώθηκε ως τρίτος κίπερ!

Στο αγωνιστικό, οι Ιρλανδοί επικράτησαν εύκολα με 0-3, σκορ που διαμορφώθηκε από το 25ο λεπτό, όταν ο Τζακ Μόιλαν σημείωσε το τρίτο γκολ. Μάλιστα, ο αρχηγός των φιλοξενούμενων προέβει σε μια συμβολική κίνηση, φιλώντας (κατά τον πανηγυρισμό) το μαύρο περιβραχιόνιο, ως ένδειξη φόρου τιμής στα θύματα της Γάζας.