Επίθεση Ισραήλ στον προπονητή της Ιρλανδίας: «Βλάκας και υποκριτής»

Στα ύψη ανέβηκε η ένταση πριν από τις αναμετρήσεις Ιρλανδίας και Ισραήλ για το Nations League, με μια δήλωση του Χάλγκριμσον να πυροδοτεί σφοδρή αντίδραση από την ισραηλινή ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιρλανδίας δήλωσε ότι η ομάδα του «δεν παίζει με τη γενοκτονία, αλλά απέναντι στη γενοκτονία», προσθέτοντας πως δική του δουλειά είναι να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Η απάντηση από το Ισραήλ ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Η ομοσπονδία κατηγόρησε τον Χάλγκριμσον για «ηλιθιότητα, άγνοια και υποκρισία», υποστηρίζοντας ότι ο Ιρλανδός τεχνικός «ενσαρκώνει» αυτά τα χαρακτηριστικά. «Έχουμε προσφέρει στον κόσμο και την ανθρωπότητα σε αμέτρητους τομείς, κατακτώντας στην πορεία έναν εντυπωσιακό αριθμό βραβείων Νόμπελ. Δυστυχώς, δεν έχουμε βρει ακόμη το φάρμακο για τη βλακεία, την άγνοια και την υποκρισία που επιδεικνύει ο προπονητής της εθνικής Ιρλανδίας. Εμείς δεν παίζουμε με την άγνοια, την υποκρισία και τη βλακεία, παίζουμε απέναντι στον προπονητή που τις ενσαρκώνει».

Το παρασκήνιο των δύο αγώνων ήταν ήδη τεταμένο. Η ιρλανδική ομοσπονδία είχε ζητήσει να αποφεύγονται στο μέλλον κληρώσεις μεταξύ των δύο εθνικών ομάδων, αίτημα που απορρίφθηκε από την UEFA.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 27 Σεπτεμβρίου στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας, καθώς το Ισραήλ δεν φιλοξενεί αγώνες UEFA από τον Οκτώβριο του 2023 για λόγους ασφαλείας. Η ρεβάνς της 4ης Οκτωβρίου έχει μεταφερθεί από το Δουβλίνο σε γήπεδο της Σερβίας και θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.