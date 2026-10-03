Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνέντευξη Τύπου της Ιρλανδίας ενόψει του αγώνα με το Ισραήλ, όταν προβοκατόρικες ερωτήσεις Ισραηλινών δημοσιογράφων οδήγησαν στη διακοπή της διαδικασίας.

Έντονο πολιτικό χρώμα απέκτησε η συνέντευξη Τύπου της Ιρλανδίας, η οποία διακόπηκε απρόοπτα έπειτα από προβοκατόρικες ερωτήσεις Ισραηλινών δημοσιογράφων.

Οι Ιρλανδοί προετοιμάζονται για την άτυπη ρεβάνς απέναντι στο Ισραήλ για τους ομίλους του Nations League, με τις σχέσεις των δυο πλευρών να παραμένουν ταραχώδεις μετά τις σκέψεις της Ιρλανδίας για μποϊκοτάζ του μεταξύ τους αγώνα.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από το δεύτερο ραντεβού, ερωτήσεις Ισραηλινών δημοσιογράφων ξέφυγαν από το αμιγώς ποδοσφαιρικό πλαίσιο και οδήγησαν σε σύγχυση και αμηχανία σε ολόκληρη την αίθουσα.

«Τι πιστεύετε για τους ανθρώπους που υποστηρίζετε; Η ιδεολογία τους βασίζεται στη δολοφονία. Μόλις αυτή την εβδομάδα, ένας από αυτούς προσπάθησε να σκοτώσει 170 Ισραηλινούς επιβάτες» ήταν η πρώτη ερώτηση ως... καμπανάκι προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Ιρλανδίας, Χάιμιρ Χάλγκριμσον, με τον υπεύθυνο Τύπου να προσπαθεί να επαναφέρει τη συζήτηση στο ποδόσφαιρο.

«Δεν θα απαντήσουμε σε τέτοιου είδους ερωτήσεις σήμερα. Θα απαντήσουμε μόνο σε ερωτήσεις σχετικά με το ποδόσφαιρο» τόνισε χαρακτηριστικά, προτού ακολουθήσει δεύτερη καταγγελτική ατάκα από Ισραηλινό δημοσιογράφο, η οποία τελικώς οδήγησε στη διακοπή της συνέντευξης Τύπου.

«Οι παίκτες σας αποκαλούν τους δικούς μας παίκτες “μαϊμούδες” κατά τη διάρκεια του αγώνα» τόνισε, με τον press officer, Κίραν Κράουλι, να διαψεύδει πλήρως τα λεγόμενά του και κατόπιν να θέτει οριστικό τέλος στις ερωτήσεις.